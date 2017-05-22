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"خيرية رماح" تصرف 822 ألف ريال لأكثر من 200 مطلقة وأرملة و59 يتيماً

ألف ريال لكل أسرة بالإضافة إلى قسيمة شرائية بمبلغ 500 ريال

أكد رئيس مجلس إدارة الجميعة الخيرية برماح سعود بن سعد السبيعي أنه تم دعم 548 أسرة مسجلة بالجمعية خلال شهر رمضان بمبلغ مالي وقدره 822 ألف ريال، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة من الصرف 398 أسرة، وعدد المطلقات والأرامل المستفيدات من الدعم 235، وعدد الأيتام 59 يتيماً.
وأوضح "السبيعي" أن كل أسرة شملها الدعم المقدم استفادت بمبلغ مالي وقدره ألف ريال، بالإضافة إلى قسيمة شرائية بمبلغ 500 ريال.
ورفع رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير منطقة الرياض، وجميع الداعمين والمتبرعين من الأمراء ورجال وسيدات الأعمال وأهل الخير في هذه البلاد المباركة على دعمهم الستمر للجمعية ولأبناء المملكة المتعثرين، مؤكدين أن التلاحم الوطني في الأيام المباركة من أهل الخير باب من أبواب إدخال الفرحة على كل المواطنين خلال شهر رمضان.

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"خيرية رماح" تصرف 822 ألف ريال لأكثر من 200 مطلقة وأرملة و59 يتيماً
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة الجميعة الخيرية برماح سعود بن سعد السبيعي أنه تم دعم 548 أسرة مسجلة بالجمعية خلال شهر رمضان بمبلغ مالي وقدره 822 ألف ريال، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة من الصرف 398 أسرة، وعدد المطلقات والأرامل المستفيدات من الدعم 235، وعدد الأيتام 59 يتيماً.
وأوضح "السبيعي" أن كل أسرة شملها الدعم المقدم استفادت بمبلغ مالي وقدره ألف ريال، بالإضافة إلى قسيمة شرائية بمبلغ 500 ريال.
ورفع رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير منطقة الرياض، وجميع الداعمين والمتبرعين من الأمراء ورجال وسيدات الأعمال وأهل الخير في هذه البلاد المباركة على دعمهم الستمر للجمعية ولأبناء المملكة المتعثرين، مؤكدين أن التلاحم الوطني في الأيام المباركة من أهل الخير باب من أبواب إدخال الفرحة على كل المواطنين خلال شهر رمضان.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
10:50 AM

"خيرية رماح" تصرف 822 ألف ريال لأكثر من 200 مطلقة وأرملة و59 يتيماً

ألف ريال لكل أسرة بالإضافة إلى قسيمة شرائية بمبلغ 500 ريال

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نافل السبيعي - رماح
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1,357

أكد رئيس مجلس إدارة الجميعة الخيرية برماح سعود بن سعد السبيعي أنه تم دعم 548 أسرة مسجلة بالجمعية خلال شهر رمضان بمبلغ مالي وقدره 822 ألف ريال، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة من الصرف 398 أسرة، وعدد المطلقات والأرامل المستفيدات من الدعم 235، وعدد الأيتام 59 يتيماً.
وأوضح "السبيعي" أن كل أسرة شملها الدعم المقدم استفادت بمبلغ مالي وقدره ألف ريال، بالإضافة إلى قسيمة شرائية بمبلغ 500 ريال.
ورفع رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير منطقة الرياض، وجميع الداعمين والمتبرعين من الأمراء ورجال وسيدات الأعمال وأهل الخير في هذه البلاد المباركة على دعمهم الستمر للجمعية ولأبناء المملكة المتعثرين، مؤكدين أن التلاحم الوطني في الأيام المباركة من أهل الخير باب من أبواب إدخال الفرحة على كل المواطنين خلال شهر رمضان.

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