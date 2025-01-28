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إدارة عامة للتفتيش القضائي.. مجلس القضاء الإداري يقر عددًا من القرارات

عقب جلسته برئاسة "اليوسف".. إعادة تشكيل عدد من الدوائر بمحاكم المظالم

عقد مجلس القضاء الإداري جلسته عبر الاتصال المرئي أمس، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بشؤون ديوان المظالم والقضاء الإداري، مما أُدرج على جدول أعماله من مواضيع، حيث أقر مجلس القضاء الإداري تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم.

وأضاف أن المجلس أقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وندْب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة لمكتب الشؤون الفنية والمحكمة الإدارية العليا، وتشكيل عدد من المحاكم.

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إدارة عامة للتفتيش القضائي.. مجلس القضاء الإداري يقر عددًا من القرارات
سبق

عقد مجلس القضاء الإداري جلسته عبر الاتصال المرئي أمس، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بشؤون ديوان المظالم والقضاء الإداري، مما أُدرج على جدول أعماله من مواضيع، حيث أقر مجلس القضاء الإداري تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم.

وأضاف أن المجلس أقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وندْب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة لمكتب الشؤون الفنية والمحكمة الإدارية العليا، وتشكيل عدد من المحاكم.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
02:50 PM

إدارة عامة للتفتيش القضائي.. مجلس القضاء الإداري يقر عددًا من القرارات

عقب جلسته برئاسة "اليوسف".. إعادة تشكيل عدد من الدوائر بمحاكم المظالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس القضاء الإداري جلسته عبر الاتصال المرئي أمس، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بشؤون ديوان المظالم والقضاء الإداري، مما أُدرج على جدول أعماله من مواضيع، حيث أقر مجلس القضاء الإداري تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وإعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بمحاكم ديوان المظالم.

وأضاف أن المجلس أقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية، وندْب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة لمكتب الشؤون الفنية والمحكمة الإدارية العليا، وتشكيل عدد من المحاكم.

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