أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، هروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً - بمشيئة الله -. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

أمطار رعدية على جازان.. تنبيه الأرصاد تلاه تفاعل "المدني" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-06 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، هروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً - بمشيئة الله -.



من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 12:59 PM

أمطار رعدية على جازان.. تنبيه الأرصاد تلاه تفاعل "المدني" حالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنّي الرؤية





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، هروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً - بمشيئة الله -.



من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.