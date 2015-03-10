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عبدالعزيز بن سلمان: كل منتج للنفط يحتاج إلى استعراض تنافسيته

"أرامكو" أعلنت أنها ستزوّد عملاءها بـ 12.3 مليون برميل يومياً

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ إن كل منتج للنفط في سوق حرة يحتاج إلى استعراض تنافسيته والحفاظ على حصته السوقية وتعزيزها.. جاء ذلك في تصريحات له نقلتها "رويترز" اليوم.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول"، أنه تمّ الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل.

الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أرامكو السعودية النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالعزيز بن سلمان: كل منتج للنفط يحتاج إلى استعراض تنافسيته
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ إن كل منتج للنفط في سوق حرة يحتاج إلى استعراض تنافسيته والحفاظ على حصته السوقية وتعزيزها.. جاء ذلك في تصريحات له نقلتها "رويترز" اليوم.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول"، أنه تمّ الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
01:22 PM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:25 PM

عبدالعزيز بن سلمان: كل منتج للنفط يحتاج إلى استعراض تنافسيته

"أرامكو" أعلنت أنها ستزوّد عملاءها بـ 12.3 مليون برميل يومياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان؛ إن كل منتج للنفط في سوق حرة يحتاج إلى استعراض تنافسيته والحفاظ على حصته السوقية وتعزيزها.. جاء ذلك في تصريحات له نقلتها "رويترز" اليوم.

وفي وقتٍ سابق، اليوم، أعلنت شركة أرامكو السعودية، أنها ستقوم بتزويد عملائها بـ 12.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يومياً.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول"، أنه تمّ الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل.

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