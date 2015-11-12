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طلاب 4 مساجد بجدة يختمون القرآن 29 مرة في يوم واحد

ضمن فعاليات "يوم الهمة" القرآني

شارك 175 معلماً وطالباً بحلقات مساجد الملك فهد، وأبوبكر الصديق، والمودة، والزاهد، التابعة لجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة، ببرنامج "يوم الهمة" القرآني.

وأكد مدير عام جمعية "خيركم" عبدالعزيز فتني، والذي حضر للبرنامج أن يوم الهمة القرآني كان عبارة عن فعالية قرآنية، تسابق فيها الطلاب على قراءة وحفظ ومراجعة كتاب الله من مختلف المراحل الدراسية "ابتدائي ومتوسط وثانوي" وكذلك الجامعيين والموظفين، حيث بلغ عدد الصفحات المنجزة 23619 صفحة، وذلك خلال يوم واحد فقط، فيما وصلت الختمات لـ 29 ختمة.

وأبان "فتني" أن طلاب المساجد الأربعة كانوا كخلايا النحل خلال البرنامج، حيث كانوا لـ 9 ساعات يفتحون المصاحف ويقرؤون على معلميهم من حفظ جديد أو مراجعة، مشيراً إلى أن نجاح البرنامج كان له أثر كبير على باقي المساجد، وستكون هناك أيام للهمم خلال الأشهر المقبلة بمشيئة الله.

جدة القرآن جمعية "خيركم" يوم الهمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلاب 4 مساجد بجدة يختمون القرآن 29 مرة في يوم واحد
سبق

شارك 175 معلماً وطالباً بحلقات مساجد الملك فهد، وأبوبكر الصديق، والمودة، والزاهد، التابعة لجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة، ببرنامج "يوم الهمة" القرآني.

وأكد مدير عام جمعية "خيركم" عبدالعزيز فتني، والذي حضر للبرنامج أن يوم الهمة القرآني كان عبارة عن فعالية قرآنية، تسابق فيها الطلاب على قراءة وحفظ ومراجعة كتاب الله من مختلف المراحل الدراسية "ابتدائي ومتوسط وثانوي" وكذلك الجامعيين والموظفين، حيث بلغ عدد الصفحات المنجزة 23619 صفحة، وذلك خلال يوم واحد فقط، فيما وصلت الختمات لـ 29 ختمة.

وأبان "فتني" أن طلاب المساجد الأربعة كانوا كخلايا النحل خلال البرنامج، حيث كانوا لـ 9 ساعات يفتحون المصاحف ويقرؤون على معلميهم من حفظ جديد أو مراجعة، مشيراً إلى أن نجاح البرنامج كان له أثر كبير على باقي المساجد، وستكون هناك أيام للهمم خلال الأشهر المقبلة بمشيئة الله.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:22 PM

طلاب 4 مساجد بجدة يختمون القرآن 29 مرة في يوم واحد

ضمن فعاليات "يوم الهمة" القرآني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شارك 175 معلماً وطالباً بحلقات مساجد الملك فهد، وأبوبكر الصديق، والمودة، والزاهد، التابعة لجمعية "خيركم" لتحفيظ القرآن بجدة، ببرنامج "يوم الهمة" القرآني.

وأكد مدير عام جمعية "خيركم" عبدالعزيز فتني، والذي حضر للبرنامج أن يوم الهمة القرآني كان عبارة عن فعالية قرآنية، تسابق فيها الطلاب على قراءة وحفظ ومراجعة كتاب الله من مختلف المراحل الدراسية "ابتدائي ومتوسط وثانوي" وكذلك الجامعيين والموظفين، حيث بلغ عدد الصفحات المنجزة 23619 صفحة، وذلك خلال يوم واحد فقط، فيما وصلت الختمات لـ 29 ختمة.

وأبان "فتني" أن طلاب المساجد الأربعة كانوا كخلايا النحل خلال البرنامج، حيث كانوا لـ 9 ساعات يفتحون المصاحف ويقرؤون على معلميهم من حفظ جديد أو مراجعة، مشيراً إلى أن نجاح البرنامج كان له أثر كبير على باقي المساجد، وستكون هناك أيام للهمم خلال الأشهر المقبلة بمشيئة الله.

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