خذوا الحيْطة والحذر.. تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بـ"المجمعة- رماح"
أصدرته "قوات أمن الطرق".. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة ورؤية تتدنى
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من "المجمعة- رماح".
ونوّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية ممطرة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتابعت: "لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.
خذوا الحيْطة والحذر.. تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بـ"المجمعة- رماح"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-16
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من "المجمعة- رماح".
ونوّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية ممطرة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتابعت: "لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.
16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
12:58 PM
خذوا الحيْطة والحذر.. تنبيه لمستخدمي الطرق الخارجية بـ"المجمعة- رماح"
أصدرته "قوات أمن الطرق".. رياح نشطة وسحب رعدية ممطرة ورؤية تتدنى
أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض في كل من "المجمعة- رماح".
ونوّهت، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بأن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة، وسحبًا رعدية ممطرة، يصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتابعت: "لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.