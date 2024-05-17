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"الصحة": تسجيل 2736 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 54752

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تواصل توزيع السلال الغذائية في أقاليم السنغال

مدير تطوير البلديات برئاسة الجمهورية يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بدكار توزيع السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1441هـ، بجمهورية السنغال، بالتعاون مع الجهات المسؤولة لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومتان؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرى توزيع 100 سلة غذائية رمضانية في مقر معهد عمر بن الخطاب للتربية والتعليم للأسر المحتاجة والفقيرة في إقليم تياس بمدينة أمبور استفاد منها حوالي 1000 شخص.

من جانبه، قدّم المدير العام لوكالة تطوير البلديات برئاسة الجمهورية شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين -حفظهما الله- على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حسن تنفيذ البرنامج بما يحقق استفادة شرائح المجتمع منه.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السلال الغذائية الرمضانية السنغال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تواصل توزيع السلال الغذائية في أقاليم السنغال
سبق

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بدكار توزيع السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1441هـ، بجمهورية السنغال، بالتعاون مع الجهات المسؤولة لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومتان؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرى توزيع 100 سلة غذائية رمضانية في مقر معهد عمر بن الخطاب للتربية والتعليم للأسر المحتاجة والفقيرة في إقليم تياس بمدينة أمبور استفاد منها حوالي 1000 شخص.

من جانبه، قدّم المدير العام لوكالة تطوير البلديات برئاسة الجمهورية شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين -حفظهما الله- على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حسن تنفيذ البرنامج بما يحقق استفادة شرائح المجتمع منه.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
05:03 PM

بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تواصل توزيع السلال الغذائية في أقاليم السنغال

مدير تطوير البلديات برئاسة الجمهورية يرفع شكره لخادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة بدكار توزيع السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1441هـ، بجمهورية السنغال، بالتعاون مع الجهات المسؤولة لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومتان؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرى توزيع 100 سلة غذائية رمضانية في مقر معهد عمر بن الخطاب للتربية والتعليم للأسر المحتاجة والفقيرة في إقليم تياس بمدينة أمبور استفاد منها حوالي 1000 شخص.

من جانبه، قدّم المدير العام لوكالة تطوير البلديات برئاسة الجمهورية شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين -حفظهما الله- على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على حسن تنفيذ البرنامج بما يحقق استفادة شرائح المجتمع منه.

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