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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى النمسا لـ 13 ألفًا و818 حالة

وزير الصحة: الأرقام مستقرة ويجب إجراء المزيد من الاختبارات

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" فى البلاد إلى 13 ألفًا و818 حالة، فضلاً عن تسجيل 337 حالة وفاة.

وقال وزير الصحة ردولف أنشوبير - في تصريحات اليوم - إن الأرقام في النمسا مستقرة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الاختبارات الطبية بعد عيد الفصح.

وأشار إلى ارتفاع عدد المصابين بنسبة 2 في المائة وعدد الوفيات بنسبة 5.6 في المائة، موضحًا أن عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم بلغت أكثر من 1.7 مليون مصاب وأكثر من 100 ألف حالة وفاة.

ووفق وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أوضح الوزير النمساوي أن عدد الاختبارات الطبية تجاوز 140 ألف حالة، مشيرًا إلى تعافي نصف حالات الإصابة تقريبًا بينما لا يزال هناك حاليًا حوالي 6700 حالة نشطة.

النمسا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى النمسا لـ 13 ألفًا و818 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" فى البلاد إلى 13 ألفًا و818 حالة، فضلاً عن تسجيل 337 حالة وفاة.

وقال وزير الصحة ردولف أنشوبير - في تصريحات اليوم - إن الأرقام في النمسا مستقرة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الاختبارات الطبية بعد عيد الفصح.

وأشار إلى ارتفاع عدد المصابين بنسبة 2 في المائة وعدد الوفيات بنسبة 5.6 في المائة، موضحًا أن عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم بلغت أكثر من 1.7 مليون مصاب وأكثر من 100 ألف حالة وفاة.

ووفق وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أوضح الوزير النمساوي أن عدد الاختبارات الطبية تجاوز 140 ألف حالة، مشيرًا إلى تعافي نصف حالات الإصابة تقريبًا بينما لا يزال هناك حاليًا حوالي 6700 حالة نشطة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
04:32 PM

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى النمسا لـ 13 ألفًا و818 حالة

وزير الصحة: الأرقام مستقرة ويجب إجراء المزيد من الاختبارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" فى البلاد إلى 13 ألفًا و818 حالة، فضلاً عن تسجيل 337 حالة وفاة.

وقال وزير الصحة ردولف أنشوبير - في تصريحات اليوم - إن الأرقام في النمسا مستقرة، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الاختبارات الطبية بعد عيد الفصح.

وأشار إلى ارتفاع عدد المصابين بنسبة 2 في المائة وعدد الوفيات بنسبة 5.6 في المائة، موضحًا أن عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم بلغت أكثر من 1.7 مليون مصاب وأكثر من 100 ألف حالة وفاة.

ووفق وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أوضح الوزير النمساوي أن عدد الاختبارات الطبية تجاوز 140 ألف حالة، مشيرًا إلى تعافي نصف حالات الإصابة تقريبًا بينما لا يزال هناك حاليًا حوالي 6700 حالة نشطة.

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