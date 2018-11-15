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شاهد.. "الخطوط" تهنئ "الإمام النووي" بعد حصد المركز الأول في تحدي القراءة

امتدت لمدة عام بين أكثر مع 67 ألف مدرسة من 22 دولة عربية

هنأت الخطوط السعودية مدرسة الإمام النووي الابتدائية بمدينة ينبع الصناعية وقائدها أحمد بن محمد عسيري بمناسبة حصولها على المركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربي الذي أُقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووصل وفد مدرسة الإمام النووي الابتدائية إلى ينبع قادمًا من دبي بعد أن مثل المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي، وحققت فيها المدرسة المركز الأول في المسابقة، كإنجاز يضاف إلى إنجازات التميز المتتابعة التي تسجل باسم المملكة.

وكانت المدرسة قد رُشحت كأفضل مدرسة ضمن ثلاث مدارس على مستوى الوطن العربي تتنافس على المركز الأول ونيل اللقب، بعد منافسات وتصفيات امتدت لمدة عام بين أكثر مع 67 ألف مدرسة من 22 دولة عربية، وتعد هذه المسابقة إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين أبناء الوطن العربي.

مدرسة الإمام النووي ينبع الخطوط السعودية تحدي القراءة العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الخطوط" تهنئ "الإمام النووي" بعد حصد المركز الأول في تحدي القراءة
سبق

هنأت الخطوط السعودية مدرسة الإمام النووي الابتدائية بمدينة ينبع الصناعية وقائدها أحمد بن محمد عسيري بمناسبة حصولها على المركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربي الذي أُقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووصل وفد مدرسة الإمام النووي الابتدائية إلى ينبع قادمًا من دبي بعد أن مثل المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي، وحققت فيها المدرسة المركز الأول في المسابقة، كإنجاز يضاف إلى إنجازات التميز المتتابعة التي تسجل باسم المملكة.

وكانت المدرسة قد رُشحت كأفضل مدرسة ضمن ثلاث مدارس على مستوى الوطن العربي تتنافس على المركز الأول ونيل اللقب، بعد منافسات وتصفيات امتدت لمدة عام بين أكثر مع 67 ألف مدرسة من 22 دولة عربية، وتعد هذه المسابقة إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين أبناء الوطن العربي.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:36 AM

شاهد.. "الخطوط" تهنئ "الإمام النووي" بعد حصد المركز الأول في تحدي القراءة

امتدت لمدة عام بين أكثر مع 67 ألف مدرسة من 22 دولة عربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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هنأت الخطوط السعودية مدرسة الإمام النووي الابتدائية بمدينة ينبع الصناعية وقائدها أحمد بن محمد عسيري بمناسبة حصولها على المركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربي الذي أُقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ووصل وفد مدرسة الإمام النووي الابتدائية إلى ينبع قادمًا من دبي بعد أن مثل المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي، وحققت فيها المدرسة المركز الأول في المسابقة، كإنجاز يضاف إلى إنجازات التميز المتتابعة التي تسجل باسم المملكة.

وكانت المدرسة قد رُشحت كأفضل مدرسة ضمن ثلاث مدارس على مستوى الوطن العربي تتنافس على المركز الأول ونيل اللقب، بعد منافسات وتصفيات امتدت لمدة عام بين أكثر مع 67 ألف مدرسة من 22 دولة عربية، وتعد هذه المسابقة إحدى مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تهدف لنشر ثقافة القراءة بين أبناء الوطن العربي.

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