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الإطاحة بمواطن ينقل رُكّابًا وبحوزته حشيش مُخدر قبل دخوله لمكة

الضبط الأمني بالشميسي يضبط 350 حبة كبتاجون لدى مواطنين

تمكن رجال مركز الضبط الأمني بنُقطة "الشميسي" بطريق جدة - مكة - السريع ، التابعون للقوة الخاصة لأمن الطرُق؛ من الإطاحة بمواطنين في الثلاثين من أعمارهما يستقلان مركبة ، كانا في طريقهما إلى مكة المكرمة، بحوزتهما 350 حبة من الكبتاجون المُخدر، بعد أن تم تفتيشهما إثر علامات الارتباك التي ظهرت عليهما ، واشتباه رجال الأمن بهما.

كما استوقفَ رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بنفس نقطة الضبط الأمني بـ"الشميسي"، مواطنًا في العقد الرابع من عمره ، مُحملًا عددًا من الرُّكاب في مركبته ، كان قادمًا من جدة في طريقه لمكة المكرمة ، بعد أن كانت تنبعث منه رائحة مُسكر، وبتفتيشه عُثر بحوزته على قطعة من الحشيش المُخدر، وعبوة من العرق المُسكر.

وقد أحالت القوة وفقًا لمحاضر الضبط القضيتين مع المضبوطين وما بحوزتهم لإدارة مكافحة المخدرات بشرق مكة المكرمة؛ حيث الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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الإطاحة بمواطن ينقل رُكّابًا وبحوزته حشيش مُخدر قبل دخوله لمكة
سبق

تمكن رجال مركز الضبط الأمني بنُقطة "الشميسي" بطريق جدة - مكة - السريع ، التابعون للقوة الخاصة لأمن الطرُق؛ من الإطاحة بمواطنين في الثلاثين من أعمارهما يستقلان مركبة ، كانا في طريقهما إلى مكة المكرمة، بحوزتهما 350 حبة من الكبتاجون المُخدر، بعد أن تم تفتيشهما إثر علامات الارتباك التي ظهرت عليهما ، واشتباه رجال الأمن بهما.

كما استوقفَ رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بنفس نقطة الضبط الأمني بـ"الشميسي"، مواطنًا في العقد الرابع من عمره ، مُحملًا عددًا من الرُّكاب في مركبته ، كان قادمًا من جدة في طريقه لمكة المكرمة ، بعد أن كانت تنبعث منه رائحة مُسكر، وبتفتيشه عُثر بحوزته على قطعة من الحشيش المُخدر، وعبوة من العرق المُسكر.

وقد أحالت القوة وفقًا لمحاضر الضبط القضيتين مع المضبوطين وما بحوزتهم لإدارة مكافحة المخدرات بشرق مكة المكرمة؛ حيث الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
09:54 PM

الإطاحة بمواطن ينقل رُكّابًا وبحوزته حشيش مُخدر قبل دخوله لمكة

الضبط الأمني بالشميسي يضبط 350 حبة كبتاجون لدى مواطنين

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فهد العتيبي - مكة المكرمة
6
11,597

تمكن رجال مركز الضبط الأمني بنُقطة "الشميسي" بطريق جدة - مكة - السريع ، التابعون للقوة الخاصة لأمن الطرُق؛ من الإطاحة بمواطنين في الثلاثين من أعمارهما يستقلان مركبة ، كانا في طريقهما إلى مكة المكرمة، بحوزتهما 350 حبة من الكبتاجون المُخدر، بعد أن تم تفتيشهما إثر علامات الارتباك التي ظهرت عليهما ، واشتباه رجال الأمن بهما.

كما استوقفَ رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بنفس نقطة الضبط الأمني بـ"الشميسي"، مواطنًا في العقد الرابع من عمره ، مُحملًا عددًا من الرُّكاب في مركبته ، كان قادمًا من جدة في طريقه لمكة المكرمة ، بعد أن كانت تنبعث منه رائحة مُسكر، وبتفتيشه عُثر بحوزته على قطعة من الحشيش المُخدر، وعبوة من العرق المُسكر.

وقد أحالت القوة وفقًا لمحاضر الضبط القضيتين مع المضبوطين وما بحوزتهم لإدارة مكافحة المخدرات بشرق مكة المكرمة؛ حيث الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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