بيشة.. "الدحو والروشن" للرعاية الصحية يحصلان على شهادة الاعتماد "سباهي"

أعلنت "صحة بيشة"، حصول مركزي "الدحو والروشن" للرعاية الصحية الأولية، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)؛ حيث نجحا في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت "صحة بيشة" أن هذا الاعتماد يؤكد حرص وزارة الصحة على استثمار الإمكانات المتاحة كافة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية، وبما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول في الصحة والرؤية السعودية 2030".

وقدّم مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني"، جزيل الشكر والتقدير لفِرَق العمل بالمديرية وقطاع المدينة على جهودهم، كما قدّم كل الشكر والامتنان لأبطال الميدان في المركزين، على جهودهم المميزة لتحقيق الاعتماد.