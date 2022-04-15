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"الداخلية": عزل "أثير الدمام" ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه

على مدار 24 ساعة وذلك ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالمملكة، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول إليه أو الخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى اشعار آخر.

ثانياً: السماح لسكان الحي المشار إليه الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

ثالثاً: تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحي المعزول صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وأضاف المصدر: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": عزل "أثير الدمام" ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه
سبق

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالمملكة، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول إليه أو الخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى اشعار آخر.

ثانياً: السماح لسكان الحي المشار إليه الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

ثالثاً: تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحي المعزول صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وأضاف المصدر: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
05:58 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
08:14 PM

"الداخلية": عزل "أثير الدمام" ومنع الدخول والخروج منه ومنع التجول فيه

على مدار 24 ساعة وذلك ابتداءً من اليوم وحتى إشعار آخر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
14
47,820

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد بالمملكة، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعزل حي الأثير بمدينة الدمام ومنع الدخول إليه أو الخروج منه ومنع التجول فيه على مدار 24 ساعة، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى اشعار آخر.

ثانياً: السماح لسكان الحي المشار إليه الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية، والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

ثالثاً: تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في الحي المعزول صحياً وذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.

وأضاف المصدر: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، وتهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بتلك الإجراءات.

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