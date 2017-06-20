طلقة رشاش تخترق سقف مسبح منزل بالطائف.. الأسرة تنجو والأمن يعاين

ثاني حالة خلال أسبوع بنفس الحي.. ورب الأسرة: إطلاق النار نشهده دومًا

سجّل حي رحاب شمالي محافظة الطائف، حادثةً ثانية خلال أسبوع، تَمَثّلت في اختراق طلقة رشاس "عبرود" سقف القرميد، ونزولها على بلاط المسبح في منزل إحدى الأسر، دون إصابة أحد ولله الحمد.

وفي التفاصيل التي يرويها لـ"سبق" المواطن "علي بن عبدالله الميموني"، الذي يسكن بحي رحاب شمالي الطائف، قال: "أمس وعند دخولي إلى المسبح الخاص بمنزلي والمغطى بسقف قرميد؛ فوجئت بوجود عبرود رشاش كان قد اخترق السقف ووقع على بلاط المسبح، وارتد من مكان سقوطه ما يقارب ١٣ مترًا، وأحمدُ الله أنْ كان أطفالي وباقي الأسرة وقتها بالداخل، ونجاتهم من تلك الطلقة التي لولا لطف الله لأصابت أحدهم وشكّلت خطرًا عليهم"؛ مؤكدًا مباشرة الجهات الأمنية للواقعة؛ حيث كانوا قد عاينوا أثر الطلقة، وسجّلوا محضرًا بذلك.

وأشار "الميموني" إلى أن الحي تكثر به الاستراحات التي تقام بها المناسبات، وأن عملية إطلاق النار العشوائي يشهدونها دومًا، دون مراعاة من يقوم بتلك الأفعال بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والعقوبات التي تطبق حيال من ينتهج مثل تلك التصرفات، كذلك الأخطار الناتجة عن إطلاق النار العشوائي خصوصًا في الاحتفالات؛ مطالبًا الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المواقع التي تصدر منها مثل هذه الأفعال والتصرفات المخالفة.

يشار إلى أن هذه الواقعة هي الثانية التي شَهِدها حي رحاب بالطائف؛ حيث كانت الأولى قبل حوالى أسبوع، عندما نجت أسرة من طلقة رشاش كانت قد اخترقت سقف قرميد لأحد المنازل، ومن ثم مرورها عبر سقف الجبس وسقوطها بصالة المنزل.