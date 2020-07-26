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في 24 ساعة.. سلطنة عُمان تسجل 1147 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 76.005 إصابات

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1147 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 76.005 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 384 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 55.299 حالة.

سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد

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في 24 ساعة.. سلطنة عُمان تسجل 1147 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1147 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 76.005 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 384 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 55.299 حالة.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
12:53 PM

في 24 ساعة.. سلطنة عُمان تسجل 1147 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 76.005 إصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1147 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 76.005 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 384 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 55.299 حالة.

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