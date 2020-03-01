"محافظ الدرعية" يُتوّج الفائزين بمسابقة مهرجان السيارات الكلاسيكية 2020

40 ألف زائر خلال يومين لمشاهدة 620 سيارة عمرها بين 40 إلى 100 عام

رعى محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الحفلَ الختامي لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020، الذي اختُتِمت فعالياته مساء أمس السبت 29 فبراير 2020م في المحافظة، وتوج الفائزين في مسابقات المهرجان.

وأكد محافظ الدرعية في كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي، أهمية مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية 2020 الذي احتضنته المحافظة على مدى يومين، وبرعاية من هيئة تطوير بوابة الدرعية، مقدمًا شكره لكل مَن سَاهَمَ في إنجاح فعاليات هذا المهرجان من القطاعات الحكومية والخاصة والجهات الأمنية.

من جانبه، بيّن المدير التنفيذي للإدارة الاستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية طلال كنسارة في كلمة ألقاها في الحفل الختامي للمهرجان، أن رعاية الهيئة لهذا المهرجان المتجدد؛ تأتي تعزيزًا لدورها الاجتماعي لخدمة المحافظة ومجتمعها، وتطويرًا للفعاليات المقامة فيها من خلال توفير بيئة خصبة وتقديم الدعم في كل النواحي.

وأكد كنسارة في كلمته أن هيئة تطوير بوابة الدرعية، حريصة على تقديم أنموذج رائد كل عام؛ حيث استقطب المهرجان في نسخته الحالية أكثر من 40 ألف زائر على مدى يومين، وتَضَمّن فعاليات مختلفة لرواد وعشاق وهواة هذه الرياضة والزوار؛ مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تطمح في أن يتطور المهرجان كل عام للارتقاء به للعالمية.

من جانبه، قدّم المشرف العام على اللجنة المنظمة لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الدكتور ناصر بن عبدالله المسعري، شكره وتقديره للأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن على دعمه ورعايته لهذا المهرجان للمرة الخامسة على التوالي، كما شكر دعم ورعاية هيئة بوابة الدرعية والجهات الحكومية.

وأشار "المسعري" إلى أن هذه الدورة من المهرجان استقبلت أكثر من 1100 طلب للمشاركة في هذا المهرجان، اختير منها 620 سيارة في المسابقة والعرض.

وكشف "المسعري" أن مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية يضم سيارات يتراوح عمرها بين 40 إلى 100 عام ممن شاركت من مختلف الدول؛ مبينًا في الوقت نفسه أن المهرجان تَضَمّن فعاليات مختلفة من أهمها مسابقة للفن التشكيلي التي شارك فيها نحو 130 عملًا فنيًّا، إضافة إلى المسابقات الثقافية ومبادرات متنوعة نُظّمت على هامش المهرجان؛ مثمنًا للجهات المشاركة والداعمة ما قدمته من دعم أثمر عن نجاحات مبهرة للمهرجان.

وفي نهاية الحفل الختامي، أُعلنت نتائج مسابقة السيارات، وكذلك معرض للفن التشكيلي؛ حيث فاز في المركز الأول لأفضل سيارة من المملكة العربية السعودية سيارة من نوع مرسيدس بنز 190 إس إل موديل 1960م للمالك الدكتور علي العثيم، وفاز بأفضل سيارة من خارج المملكة علي القيسي من دولة الإمارات العربية المتحدة بسيارة مرسيدس بنز 190 إس إل موديل 1975م.

وفازت أفضل سيارة صناعة 1920م وما قبلها فاز فيها في المركز الأول حمد الحربي بسيارة فورد موديل 1915م، وهي أقدم سيارة في المهرجان، أما سيارات أعوام الثلاثينيات ففازت سيارة فورد موديل 1934م لخالد فهد الجبر، وسيارات الأربعينيات فازت سيارة GMC موديل 1949م لنايف محمد الجاسم، وفئة الخمسينيات فازت سيارة موديل‏ Chevrole 1958 لأسامة الشيبي، وفي فئة أعوام الستينيات فارت سيارة موديل فلوكس فاجن موديل 1962م لوسام عبدالرزاق حسني.

أما في مسابقة السيارات اليابانية في موديلات السبعينات فحل في المركز الأول سيارة داتسون موديل 1980م لصاحبها رمزي ضاحي علي، وجاءت ثانيًا سيارة نيسان موديل 1979م لسليمان خالد العطني، وثالثًا حلّت سيارة تويوتا موديل 1977 م لعبدالله سالم بادويله.

وفي فئة سيارات السبعينيات أوروبي؛ جاءت سيارة جاكوار موديل 1972م لخالد فهد الجبر في المركز الأول، وحلّت ثانيًا سيارة رنجروفر موديل 1978م لنايف محمد الجاسم. وحلت بالمركز الثالث سيارة مرسيدس بنز 1975م لفيصل عبدالعزيز.

وفي فئة سيارات السبعينيات أمريكي، فازت سيارة كاديلاك موديل 1976م بالمركز الأول للمالك عبدالعزيز اليحيى، تلتها سيارة بيوك موديل 1979م في المركز الثاني لخالد فهد الجبر، وحلت سيارة كاديلاك موديل 1970م لفهد عبدالواحد في المركز الثالث.

أما في فئة سيارات كومارو ذات الأداء العالي؛ فحلت سيارة شيفروليت 1969م لمهتدي المشامع في المركز الأول، تلتها سيارة من نوع شيفروليت 1969م لعبدالحكيم البلوشي.

وحلّت سيارة بونتياك 1979م لعقيل أحمد الحمد في المركز الأول لسيارات ترانزام أداء عالٍ، ثم سيارة من نوع بونتياك موديل 1981م لعادل النجران، وحلت ثالثًا سيارة من نوع بونتياك 1979م، لنايف بن محمد.

وفي فئة الفورد ذات الأداء العالي حل في المركز الأول عبدالله عادل الصالحي بسيارة موديل 1969م، وفي فئة جنرال موتورز ذات الأداء العالي، فازت سيارة بلايموث موديل 1970م لخالد بن فهد الجبر. أما السيارات الفارهة فقد حلت سيارة ستوتز موديل 1981م في المركز الأول للمالك عبدالله إبراهيم القطنان.

وفي فئة سيارات النقل فازت سيارة أمريكية موديل 1953م بالمركز الأول لناصر بن حمد المري، وفي فئة سيارات النقل جنرال موتورز فاز بالمركز سيارة شيفروليه موديل 1957م، وفي فئة سيارات النقل موبار فازت سيارة من نوع بلايموث موديل 1940م بالمركز الأول لنعيم الذوادي. وفي فئة سيارات النقل الياباني فازت سيارة من نوع داتسون موديل 1978م بالمركز الأول. وفي فئة سيارات النقل الأوروبي حلت سيارة من نوع مرسيدس بنز موديل 1978م لعبدالحكيم البلوشي.

وجاءت سيارة فورد موديل 1950م في المركز الأول في فئة فورد معدل لخالد الجبر، كما حلت سيارة شيفروليه موديل 1957م في المركز الأول في فئة سيارات جنرال موتوزر، وفي فئة موبار معدل جاءت سيارة ديلاجي موديل 1972م في المركز الأول، وفي فئة السيارات الأوروبي المعدل جاءت سيارة فولكفاجن في المركز الأول، وفي فئة ياباني وأخرى معدل جاءت سيارة شيفروليه موديل 1962م في المركز الأول، وحلت سيارة شيفروليه موديل 1949م بأجمل عرض.

وتضمّن الحفل تكريم العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، بداية براعي المهرجان هيئة تطوير بوابة الدرعية، ومرور الدرعية، وجهاز أمن الدولة، ورئاسة أمن الدولة، والدوريات الأمنية، وشرطة الدرعية، والدفاع المدني بلدية الدرعية، والهلال الأحمر السعودي، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجمعية "إعلاميون" التي تولّت إدارة المركز الإعلامي للمهرجان.