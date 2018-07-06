بعد إقرار تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن.. تشكيل لجنة لتسوية أوضاع موظفيها

الجريدة الرسمية نشرت تفاصيل التنظيم اليوم

نشرت الجريدة الرسمية اليوم تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.

وتتكون اللائحة من ٧٤ مادة، فيما بدأ العمل بها من تاريخ اليوم التالي لاعتمادها.

ووافق مجلس الوزراء على اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.

وتقرر أن يحل ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن ممثل الشركة السعودية للكهرباء، ويحل ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ممثل شركة المياه الوطنية في عضوية مجلس الهيئة المشار إليه في المادة (الخامسة) من التنظيم، وذلك في المناطق التي لم تمارس بعد فيها الشركتان اختصاصاتهما.

وتقرر تشكيل لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة وزارة المالية والهيئة المعنية، لتسوية أوضاع العاملين الحاليين في الهيئات المشمولة بأحكام التنظيم، بما يتفق مع أحكام اللائحتين المشار إليهما.

كما تقرر قيام الهيئات المشمولة بأحكام التنظيم المشار إليه، بمراجعة التنظيم واللائحتين المالية والإدارية المشار إليها، وترفع - عند الحاجة- ما تراه من مقترحات في شأنها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تطبيق التنظيم واللائحتين المشار إليهما.

كما قرر المجلس استمرار مجالس هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية إلى حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في المادة (الخامسة) من التنظيم.

كما تقرر استمرار العمل بما صدر في شأن اللجان التنفيذية لمجالس هيئات تطوير المناطق والمدن إلى حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في المادة (الثامنة) من التنظيم .

كما تقرر منح هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية فترة انتقالية مدتها (سنة) من تاريخ صدور هذا القرار، ويفوض مجلس كل هيئة بتكييف أوضاعها- بشكل تدريجي - بما يتفق مع أحكام التنظيم واللائحتين، وبما لا يؤثر على ممارسة الهيئة لمهماتها خلال تلك السنة.

يشار إلى أنه تقرر تعديل اسم هيئة تطوير المدينة المنورة إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وتعديل اسم هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية؛ وذلك بحذف كلمة "العليا" أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.

