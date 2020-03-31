شاهد.. رسالة من "الهرم الأكبر" بمصر في زمن الـ "كورونا"

القاهرة سجلت رسمياً 656 حالة إصابة و41 حالة وفاة

في رسالة واضحة للمصريين والعالم، تحوّل الهرم الأكبر في الجيزة، مساء أمس الاثنين، إلى ما يشبه شاشة عرض بعدما أنير سفحه بالأحمر، ونقشت عليه بالضوء رسالة توعية أرادت السلطات المصرية من خلالها حضّ المواطنين على ضرورة الالتزام بتوجيهاتها لمكافحة جائحة كوفيد-19.

والمبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تجلّت بعبارتين كُتبتا بالإنجليزية والعربية، باللونين الأخضر والأزرق، جاء في الأولى "خليك في البيت، احمِ نفسك" و"تحية للقائمين على حمايتنا"، في إشارة إلى الطواقم المنخرطة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وسجلت مصر، الإثنين، رسمياً 656 حالة إصابة بالفيروس، و41 حالة وفاة.

وبحسب بوابة الأهرام، قال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني؛ خلال حفل صغير أقيم بمناسبة إنارة هرم خوفو بحضور عدد ضئيل من الصحفيين "إنها رسالة إلى العالم أجمع"، مؤكداً أن وزارته "تبذل جهداً كبيراً لتطهير وتعقيم جميع الفنادق السياحية والسفن والمعالم الأثرية والمتاحف، لكي تكون مستعدة لاستقبال" السياح بعد انتهاء الوباء.

وتعتبر السياحة شرياناً أساسياً في الاقتصاد المصري، لكن هذا القطاع يعاني منذ سنوات نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي عاشته البلاد في أعقاب ثورة 2011.

وما كاد القطاع يتعافى تدريجياً منذ 2017، حتى جاءت جائحة كوفيد-19 لتسدّد إليه ضربة جديدة.