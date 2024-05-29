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الحزم يجدد عقد "عسلة" و"اليماو" و"مورالها"

أعلنت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم، تجديد عقد الثلاثي الأجنبي مالك عسلة، فاقنر اليماو، مورالها.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر:"الحزم يفتتح موسمه الجديد بالتعاقد مع أسد الحراسة الجزائري مالك عسلة لمدة 3 سنوات".

وأضاف: الحزم⁩ ينهي إجراءات تجديد عقدي اللاعبين البرازيليين فاقنر اليماو ومورالها لمدة سنتين قادمتين.

يُذكر أن الثلاثي قدم مستوى مميزًا مع الحزم في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان الحزم ضمن البقاء بعد أن كسب الخليج في مباراة ملحق الصعود والهبوط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحزم يجدد عقد "عسلة" و"اليماو" و"مورالها"
سبق

أعلنت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم، تجديد عقد الثلاثي الأجنبي مالك عسلة، فاقنر اليماو، مورالها.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر:"الحزم يفتتح موسمه الجديد بالتعاقد مع أسد الحراسة الجزائري مالك عسلة لمدة 3 سنوات".

وأضاف: الحزم⁩ ينهي إجراءات تجديد عقدي اللاعبين البرازيليين فاقنر اليماو ومورالها لمدة سنتين قادمتين.

يُذكر أن الثلاثي قدم مستوى مميزًا مع الحزم في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان الحزم ضمن البقاء بعد أن كسب الخليج في مباراة ملحق الصعود والهبوط.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
10:36 PM

الحزم يجدد عقد "عسلة" و"اليماو" و"مورالها"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الحزم برئاسة عبدالله المقحم، تجديد عقد الثلاثي الأجنبي مالك عسلة، فاقنر اليماو، مورالها.

وقال النادي عبر حسابه في تويتر:"الحزم يفتتح موسمه الجديد بالتعاقد مع أسد الحراسة الجزائري مالك عسلة لمدة 3 سنوات".

وأضاف: الحزم⁩ ينهي إجراءات تجديد عقدي اللاعبين البرازيليين فاقنر اليماو ومورالها لمدة سنتين قادمتين.

يُذكر أن الثلاثي قدم مستوى مميزًا مع الحزم في منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وكان الحزم ضمن البقاء بعد أن كسب الخليج في مباراة ملحق الصعود والهبوط.

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