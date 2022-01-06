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لا عبث بالأنظمة.. تأييد حكم بعدم إدانة 7 موظفين ومسؤولين بتبوك

"الصالح" لـ"سبق": قضاؤنا عادل نزيه لا سلطان فيه إلا لأحكام الشريعة

أيّدت محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، اليوم، حكم المحكمة الجزائية بتبوك الذي قضى بعدم الإدانة بحق سبعة موظفين ومسؤولين في جهات حكومية، فيما كانت النيابة العامة قد أحالت القضية في وقت سابق إلى المحكمة الجزائية؛ بتهمة سوء الاستعمال الإداري عن طريق العبث بالأنظمة والتعليمات.

وقد أوضح المحامي مسعد الصالح لـ"سبق" أن الحكم الصادر بحق موكليه إلى جانب آخرين يؤكد منهجية واحتراف القضاء السعودي، وأن الأحكام إنما تصدر وفقاً لما تطمئن له المحكمة من الإدانة أو عدمها بعد فحص دقيق للأدلة المعروضة أمامها وسماع الدفاع ومنح المدعى عليهم الفرصة لتقديم دفوعهم، ومن ثم موازنة كل ذلك وصولاً إلى النطق بالحكم.

وأضاف: "القضاء السعودي قضاء عادل ونزيه ومستقل لا سلطان فيه إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، والتي يستلهم منها أحكامه".

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لا عبث بالأنظمة.. تأييد حكم بعدم إدانة 7 موظفين ومسؤولين بتبوك
سبق

أيّدت محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، اليوم، حكم المحكمة الجزائية بتبوك الذي قضى بعدم الإدانة بحق سبعة موظفين ومسؤولين في جهات حكومية، فيما كانت النيابة العامة قد أحالت القضية في وقت سابق إلى المحكمة الجزائية؛ بتهمة سوء الاستعمال الإداري عن طريق العبث بالأنظمة والتعليمات.

وقد أوضح المحامي مسعد الصالح لـ"سبق" أن الحكم الصادر بحق موكليه إلى جانب آخرين يؤكد منهجية واحتراف القضاء السعودي، وأن الأحكام إنما تصدر وفقاً لما تطمئن له المحكمة من الإدانة أو عدمها بعد فحص دقيق للأدلة المعروضة أمامها وسماع الدفاع ومنح المدعى عليهم الفرصة لتقديم دفوعهم، ومن ثم موازنة كل ذلك وصولاً إلى النطق بالحكم.

وأضاف: "القضاء السعودي قضاء عادل ونزيه ومستقل لا سلطان فيه إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، والتي يستلهم منها أحكامه".

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
11:59 AM

لا عبث بالأنظمة.. تأييد حكم بعدم إدانة 7 موظفين ومسؤولين بتبوك

"الصالح" لـ"سبق": قضاؤنا عادل نزيه لا سلطان فيه إلا لأحكام الشريعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أيّدت محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، اليوم، حكم المحكمة الجزائية بتبوك الذي قضى بعدم الإدانة بحق سبعة موظفين ومسؤولين في جهات حكومية، فيما كانت النيابة العامة قد أحالت القضية في وقت سابق إلى المحكمة الجزائية؛ بتهمة سوء الاستعمال الإداري عن طريق العبث بالأنظمة والتعليمات.

وقد أوضح المحامي مسعد الصالح لـ"سبق" أن الحكم الصادر بحق موكليه إلى جانب آخرين يؤكد منهجية واحتراف القضاء السعودي، وأن الأحكام إنما تصدر وفقاً لما تطمئن له المحكمة من الإدانة أو عدمها بعد فحص دقيق للأدلة المعروضة أمامها وسماع الدفاع ومنح المدعى عليهم الفرصة لتقديم دفوعهم، ومن ثم موازنة كل ذلك وصولاً إلى النطق بالحكم.

وأضاف: "القضاء السعودي قضاء عادل ونزيه ومستقل لا سلطان فيه إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المستمدة منها، والتي يستلهم منها أحكامه".

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