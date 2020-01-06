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وزارة العدل: إنجاز 11 ألف دعوى من القضايا التجارية المقيدة

تصدّرت منطقة الرياض القائمة بـ5887 قضية تليها مكة المكرمة

بلغ عدد القضايا التجارية المنجزة خلال العام الجاري 1441هـ، في المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة نحو 11425 قضية.

وتَصدّرت منطقة الرياض القائمة بـ5887 قضية، تليها مكة المكرمة بـ4839 قضية، ثم الشرقية بـ2450 قضية، ثم المدينة المنورة بـ717 قضية.

وعززت المحاكم التجارية بيئة قطاع الأعمال، بتوفيرها مناخًا اقتصاديًّا تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأدت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إلى سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

وزارة العدل القضايا التجارية

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وزارة العدل: إنجاز 11 ألف دعوى من القضايا التجارية المقيدة
سبق

بلغ عدد القضايا التجارية المنجزة خلال العام الجاري 1441هـ، في المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة نحو 11425 قضية.

وتَصدّرت منطقة الرياض القائمة بـ5887 قضية، تليها مكة المكرمة بـ4839 قضية، ثم الشرقية بـ2450 قضية، ثم المدينة المنورة بـ717 قضية.

وعززت المحاكم التجارية بيئة قطاع الأعمال، بتوفيرها مناخًا اقتصاديًّا تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأدت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إلى سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
12:51 PM

وزارة العدل: إنجاز 11 ألف دعوى من القضايا التجارية المقيدة

تصدّرت منطقة الرياض القائمة بـ5887 قضية تليها مكة المكرمة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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بلغ عدد القضايا التجارية المنجزة خلال العام الجاري 1441هـ، في المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة نحو 11425 قضية.

وتَصدّرت منطقة الرياض القائمة بـ5887 قضية، تليها مكة المكرمة بـ4839 قضية، ثم الشرقية بـ2450 قضية، ثم المدينة المنورة بـ717 قضية.

وعززت المحاكم التجارية بيئة قطاع الأعمال، بتوفيرها مناخًا اقتصاديًّا تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأدت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، إلى سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

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