النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان يعلن تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أسبوعين

باستثناء رحلات إعادة العالقين بالخارج والبضائع المجدولة

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سلطة الطيران المدني أعلنت تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو القادم.

ووفق رويترز قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني للوكالة "تجديد الإغلاق سيبدأ اعتباراً من الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو القادم".

وأضاف المتحدث أن القرار استثنى "رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان".

السودان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
السودان يعلن تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أسبوعين
سبق

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سلطة الطيران المدني أعلنت تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو القادم.

ووفق رويترز قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني للوكالة "تجديد الإغلاق سيبدأ اعتباراً من الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو القادم".

وأضاف المتحدث أن القرار استثنى "رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان".

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
09:10 AM

السودان يعلن تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أسبوعين

باستثناء رحلات إعادة العالقين بالخارج والبضائع المجدولة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
584

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سلطة الطيران المدني أعلنت تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو القادم.

ووفق رويترز قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني للوكالة "تجديد الإغلاق سيبدأ اعتباراً من الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو القادم".

وأضاف المتحدث أن القرار استثنى "رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,450
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,441
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,280
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,609

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة