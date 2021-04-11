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من خفيفة لمتوسطة.. الحصيني يرسم خريطة الأمطار خلال 36 ساعة

ستكون مسبوقة بعواصف ترابية من مساء اليوم الأحد حتى صباح غد الإثنين

توقّع الباحث في المناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز محمد الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة خلال الـ "36" ساعة القادمة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من منطقة الرياض وشمال الشرقية وشرق الباحة وعسير وشمال نجران وجنوب القصيم؛ تمتد للكويت والإمارات وعُمان.

ولفت الحصيني؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن الحالة المطرية ستكون مسبوقة بعواصف ترابية من مساء اليوم الأحد 29 / 8 حتى صباح غد الإثنين.

الباحث في المناخ عبدالعزيز محمد الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من خفيفة لمتوسطة.. الحصيني يرسم خريطة الأمطار خلال 36 ساعة
سبق

توقّع الباحث في المناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز محمد الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة خلال الـ "36" ساعة القادمة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من منطقة الرياض وشمال الشرقية وشرق الباحة وعسير وشمال نجران وجنوب القصيم؛ تمتد للكويت والإمارات وعُمان.

ولفت الحصيني؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن الحالة المطرية ستكون مسبوقة بعواصف ترابية من مساء اليوم الأحد 29 / 8 حتى صباح غد الإثنين.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
10:09 AM

من خفيفة لمتوسطة.. الحصيني يرسم خريطة الأمطار خلال 36 ساعة

ستكون مسبوقة بعواصف ترابية من مساء اليوم الأحد حتى صباح غد الإثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في المناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز محمد الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة خلال الـ "36" ساعة القادمة من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من منطقة الرياض وشمال الشرقية وشرق الباحة وعسير وشمال نجران وجنوب القصيم؛ تمتد للكويت والإمارات وعُمان.

ولفت الحصيني؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن الحالة المطرية ستكون مسبوقة بعواصف ترابية من مساء اليوم الأحد 29 / 8 حتى صباح غد الإثنين.

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