شاهد.. الطائف تتزين لزوارها بفستان الورود وأجواؤها تفوح بعطر الملوك

الردف يسجل أكبر نسبة دخول خلال 3 أيام لمهرجان الورد الطائفي "15"

تصوير: عماد الأزوري

بدأت مسيرة العشق المتفرد .. بدأت أيام مُميزة تتطاير منها زنابق وردية تفوح بعطرها وتملأ المُحيط جمالاً يفوق جمال "العروس" .. ها هي "الطائف" تلك العروس المُخضبة تجني الورد، وأجواؤها تفوح بعطر الملوك، فهي تستحق أن تتربع وتتباهى كأغصانه مُعلنةً موسم الجمال، ولسان حال تلك المدينة الحالمة يقول "أنا ملكة الورد" .

عطر الملوك

كما هو معروف فإنَ لكل عروسٍ عطرًا، وعطر "الطائف" عروس، كيف وعطرها يفوح منها وبتركيزٍ عجزت عنه كُبرى مصانع العطر، لتتفرد به وتحتكره كمُنتج طار وجابَ العالم كاملاً ولم يجد أرضًا يهنأ بها سوى "الطائف" لتكون هي أفخم أنواع العطر وأثمنها، وتُصبح مُنطلقًا لكُتاب وناظمي الشعر في قصائدهم التي تغنى بها المطربون وباتوا هم الأشهر كشهرة ذلك الورد.

أجمل فستان

وتختال "العروس" هذه الليالي، مكتسيةً فستانها الوردي الذي تُزف به عبر أكبر تظاهرة مهرجانية تُعلن من خلالها انطلاق الجمال في عطرها، حيثُ العُشاق يتسابقون لنيل ذلك العطر، ويتنافسون لاقتنائه، كيف وقطرة منه تزرع الفرح، وتنثر الفخامة بين مُستخدميه، حتى بات عنوانًا لمُحبيه، وجمالاً ورمزًا لهذه المدينة الحالمة .. مدينة الورد "الطائف".

زيارات غير مسبوقة

وسجلت بوابات منتزه الردف بالطائف أكبر نسبة دخول للمنتزه من الزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة (خلال 3 أيام) لفعاليات مهرجان الورد الطائفي "15" التي تُقام برعاية الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، ودشنها محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني.

وتم تسجيل رقم قياسي هو الأول من نوعه على مستوى مهرجانات الورد منذ انطلاقتها حتى تم إقفال بوابات المنتزه مؤقتًا بعد امتلائه بالزوار لفترات متباينة (مساحة المنتزه 560 ألف متر مربع)، وأبانت الأمانة أنها ستعلن الرقم النهائي للإقبال في نهاية المهرجان الحالي.

سجادة الورد والزهور

استحوذت سجادة الزهور والورود في المنتزه، وحديقة الفراولة وحديقة الفراشات والمشتل الزراعي وحديقة الطيور، ومسرح الأسرة والطفل وفقرات النافورة التفاعلية وعروض الليزر ونافورة اللهب على نسبة كبيرة من الجمهور الزائر من كل مناطق المملكة، كما أسهمت الهيئة العامة للرياضة في إقامة مسابقة تلوين رسوم الأطفال ومسابقة دوري كرة القدم (بلاي ستيشن) مع توزيع الجوائز على المشاركين الفائزين وهدايا للمشاركين بالفقرات المسرحية.

تسابق على شراء الورد

لقيت أكشاك عرض منتجات الورد المخصصة لمزارعي الورد الطائفي إقبالاً كثيفًا من الزوار لشراء الورد الطائفي الغض ومنتجاته العطرية المختلفة، مما يشكل دعمًا مهمًا لهذا المنتج الزراعي المميز الذي تشتهر به المحافظة.