سفير باريس يهنئ بنجاح تنظيم موسم الحج: أشكركم باسم مئات الحجاج الفرنسيين

"لودوفيك بوي": نجاح يستحق الإشادة رغم الظروف الاستثنائية بالعالم أجمع

هنأ السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بوي السلطات السعودية وبخاصةً وزارتا الحجّ والصحّة وإمارة منطقة مكة المكرمة على التنظيم المتميّز لحجّ هذا العام في ظروف استثنائية تسود العالم.



وقال بوي على حسابه الشخصي في تويتر اليوم: أشكرهم باسم مئات الحجّاج الفرنسيين المقيمين في المملكة والذين سيؤدّون الحج بكلّ أمن وأمان هذا العام.

وأعاد السفير الفرنسي تغريدة من حساب إمارة مكة مصحوبة بالصور توضح لحظات وصول ضيوف الرحمن لمشعر عرفات.