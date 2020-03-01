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مفتي عكار اللبنانية: الإجراءات الاحترازية السعودية لسلامة المعتمرين

قال: درهم وقاية خير من قنطار علاج

أيد مفتي عكار اللبنانية الشيخ زيد بكار زكريا، الإجراءات الاحترازية السعودية، فيما يخص المعتمرين والقادمين للمملكة.

وقال: "أمام الأزمة العالمية بانتشار فيروس "كورونا" وانطلاقًا من تعاليم الإسلام القائمة على بذل الأسباب، ولعدم توفر العلاج الخاص لهذا الفيروس حتى الآن، فإننا نؤيد الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية فيما يخص المعتمرين والقادمين للمملكة، وهذا نابع من الشعور بالمسؤولية، وهو من صلب حرصها على صحة وسلامة الناس؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وقديماً قالوا: درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وأضاف مفتي عكار، في بيان صحفي، اليوم: الحفاظ على الأبدان من أساسيات الشريعة ومقاصدها، ودلّت النصوص على تجنّب الأمراض المعدية والأوبئة الضارة، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "فرّ من المجذوم فرارك من الأسد"، و"لا يورد مُمرض على مُصِح"، وهذا لا ينافي التوكل، إنما هو من صميم الإيمان بالقضاء والقدر، مع بذل السبب على حسب الوصية النبوية: "اعقلها وتوكّل".

وتابع: "نسأل الله أن يحفظ المملكة ويرعاها، ويحفظ سائر البلاد والعباد، وأن يعجّل الله بالفرج والشفاء للمرضى، وأن يصرف عن الجميع كل سوء ومكروه".

مفتي عكار اللبنانية تأشيرة العمرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفتي عكار اللبنانية: الإجراءات الاحترازية السعودية لسلامة المعتمرين
سبق

أيد مفتي عكار اللبنانية الشيخ زيد بكار زكريا، الإجراءات الاحترازية السعودية، فيما يخص المعتمرين والقادمين للمملكة.

وقال: "أمام الأزمة العالمية بانتشار فيروس "كورونا" وانطلاقًا من تعاليم الإسلام القائمة على بذل الأسباب، ولعدم توفر العلاج الخاص لهذا الفيروس حتى الآن، فإننا نؤيد الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية فيما يخص المعتمرين والقادمين للمملكة، وهذا نابع من الشعور بالمسؤولية، وهو من صلب حرصها على صحة وسلامة الناس؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وقديماً قالوا: درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وأضاف مفتي عكار، في بيان صحفي، اليوم: الحفاظ على الأبدان من أساسيات الشريعة ومقاصدها، ودلّت النصوص على تجنّب الأمراض المعدية والأوبئة الضارة، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "فرّ من المجذوم فرارك من الأسد"، و"لا يورد مُمرض على مُصِح"، وهذا لا ينافي التوكل، إنما هو من صميم الإيمان بالقضاء والقدر، مع بذل السبب على حسب الوصية النبوية: "اعقلها وتوكّل".

وتابع: "نسأل الله أن يحفظ المملكة ويرعاها، ويحفظ سائر البلاد والعباد، وأن يعجّل الله بالفرج والشفاء للمرضى، وأن يصرف عن الجميع كل سوء ومكروه".

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:44 PM

مفتي عكار اللبنانية: الإجراءات الاحترازية السعودية لسلامة المعتمرين

قال: درهم وقاية خير من قنطار علاج

A A A
حمد الفراج - الرياض
1
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أيد مفتي عكار اللبنانية الشيخ زيد بكار زكريا، الإجراءات الاحترازية السعودية، فيما يخص المعتمرين والقادمين للمملكة.

وقال: "أمام الأزمة العالمية بانتشار فيروس "كورونا" وانطلاقًا من تعاليم الإسلام القائمة على بذل الأسباب، ولعدم توفر العلاج الخاص لهذا الفيروس حتى الآن، فإننا نؤيد الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة العربية السعودية فيما يخص المعتمرين والقادمين للمملكة، وهذا نابع من الشعور بالمسؤولية، وهو من صلب حرصها على صحة وسلامة الناس؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وقديماً قالوا: درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وأضاف مفتي عكار، في بيان صحفي، اليوم: الحفاظ على الأبدان من أساسيات الشريعة ومقاصدها، ودلّت النصوص على تجنّب الأمراض المعدية والأوبئة الضارة، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "فرّ من المجذوم فرارك من الأسد"، و"لا يورد مُمرض على مُصِح"، وهذا لا ينافي التوكل، إنما هو من صميم الإيمان بالقضاء والقدر، مع بذل السبب على حسب الوصية النبوية: "اعقلها وتوكّل".

وتابع: "نسأل الله أن يحفظ المملكة ويرعاها، ويحفظ سائر البلاد والعباد، وأن يعجّل الله بالفرج والشفاء للمرضى، وأن يصرف عن الجميع كل سوء ومكروه".

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