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مقتل شرطيين في تبادل لإطلاق النار بولاية هاواي الأمريكية

رئيس بلدية هونولولو: "مأساة غير مسبوقة"

قُتِل شرطيان في تبادل لإطلاق النار، صباح الأحد في هونولولو، مركز ولاية هاواي الأمريكية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووفقًا لبيانات المصادر؛ فقد قُتِل شرطيان وأصيب آخر بجروح خطيرة، في إطلاق النار الذي وقع في حوالى الساعة العاشرة صباحًا؛ طبقًا لوكالة: "إنترفاكس".

وحسبما ورد فقد بدأ الحادث عندما تم طرد مشتبه فيه من منزل كان يستأجره؛ فقام ردًّا على ذلك بطعن صاحب المنزل، ثم فتح النار على ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، وبعد ذلك أضرم النار في المنزل.

وتُفيد التقارير بأن أربعة منازل مجاورة على الأقل التهمتها النيران.

ووصف رئيس بلدية هونولولو كيرك كالدويل الحادث، بأنه "مأساة غير مسبوقة" للدولة. وكتب على "تويتر": "هذه مأساة غير مسبوقة، ليس فقط لمدينة ومقاطعة هونولولو، ولكن أيضًا في ولاية هاواي بأكملها. أود أن أُعرب عن خالص التعازي لعائلة وأصدقاء الضباط القتلى، وكذلك لكل دائرة الشرطة في هونولولو".

ولاية هاواي الأمريكية إطلاق النار

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مقتل شرطيين في تبادل لإطلاق النار بولاية هاواي الأمريكية
سبق

قُتِل شرطيان في تبادل لإطلاق النار، صباح الأحد في هونولولو، مركز ولاية هاواي الأمريكية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووفقًا لبيانات المصادر؛ فقد قُتِل شرطيان وأصيب آخر بجروح خطيرة، في إطلاق النار الذي وقع في حوالى الساعة العاشرة صباحًا؛ طبقًا لوكالة: "إنترفاكس".

وحسبما ورد فقد بدأ الحادث عندما تم طرد مشتبه فيه من منزل كان يستأجره؛ فقام ردًّا على ذلك بطعن صاحب المنزل، ثم فتح النار على ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، وبعد ذلك أضرم النار في المنزل.

وتُفيد التقارير بأن أربعة منازل مجاورة على الأقل التهمتها النيران.

ووصف رئيس بلدية هونولولو كيرك كالدويل الحادث، بأنه "مأساة غير مسبوقة" للدولة. وكتب على "تويتر": "هذه مأساة غير مسبوقة، ليس فقط لمدينة ومقاطعة هونولولو، ولكن أيضًا في ولاية هاواي بأكملها. أود أن أُعرب عن خالص التعازي لعائلة وأصدقاء الضباط القتلى، وكذلك لكل دائرة الشرطة في هونولولو".

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
08:29 AM

مقتل شرطيين في تبادل لإطلاق النار بولاية هاواي الأمريكية

رئيس بلدية هونولولو: "مأساة غير مسبوقة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل شرطيان في تبادل لإطلاق النار، صباح الأحد في هونولولو، مركز ولاية هاواي الأمريكية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ووفقًا لبيانات المصادر؛ فقد قُتِل شرطيان وأصيب آخر بجروح خطيرة، في إطلاق النار الذي وقع في حوالى الساعة العاشرة صباحًا؛ طبقًا لوكالة: "إنترفاكس".

وحسبما ورد فقد بدأ الحادث عندما تم طرد مشتبه فيه من منزل كان يستأجره؛ فقام ردًّا على ذلك بطعن صاحب المنزل، ثم فتح النار على ضباط الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث، وبعد ذلك أضرم النار في المنزل.

وتُفيد التقارير بأن أربعة منازل مجاورة على الأقل التهمتها النيران.

ووصف رئيس بلدية هونولولو كيرك كالدويل الحادث، بأنه "مأساة غير مسبوقة" للدولة. وكتب على "تويتر": "هذه مأساة غير مسبوقة، ليس فقط لمدينة ومقاطعة هونولولو، ولكن أيضًا في ولاية هاواي بأكملها. أود أن أُعرب عن خالص التعازي لعائلة وأصدقاء الضباط القتلى، وكذلك لكل دائرة الشرطة في هونولولو".

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