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بمساندة أمنية.. ضبط 17 وافداً و237 مخالفة توطين بالرياض

آلاف الزيارات المفاجئة نفذتها مكاتب العمل ونتج عنها إنذار 120 منشأة

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الشريكة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

جاء ذلك تزامناً مع بدء الوزارة بتطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع (5) أنشطة تجارية اعتباراً من 1/5/1440هـ شاملة "محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، محلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات"؛ حيث أسفرت الحملات عن (2423) زيارة تفتيشية نفذها المفتشون على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين، وتحرير (193) مخالفة وتوجيه (106) إنذارات.

من جهة أخرى، نفذ مكتب عمل الرياض، مساء الاثنين، بالمشاركة مع الجهات الشريكة "متمثلة بالمرور والتحريات والدوريات الأمنية ودوريات الضبط الميداني والمهمات والواجبات"، حملة استهدفت محلات الأثاث المنزلي ومحلات السجاد بكافة أنواعه ومحلات الاتصالات بـ"حراج ابن قاسم"، وأسفرت الحملة عن زيارة 82 محلاً وضبط 44 مخالفة تمثلت في توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وإنذار 14 محلاً وضبط 17 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في العاصمة وكافة المحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات، مشيراً إلى القرار الوزاري رقم (95296) القاضي بتوطين (12) نشاطاً تجارياً مقسمة على عدد من المراحل، ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد (19911).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمساندة أمنية.. ضبط 17 وافداً و237 مخالفة توطين بالرياض
سبق

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الشريكة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

جاء ذلك تزامناً مع بدء الوزارة بتطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع (5) أنشطة تجارية اعتباراً من 1/5/1440هـ شاملة "محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، محلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات"؛ حيث أسفرت الحملات عن (2423) زيارة تفتيشية نفذها المفتشون على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين، وتحرير (193) مخالفة وتوجيه (106) إنذارات.

من جهة أخرى، نفذ مكتب عمل الرياض، مساء الاثنين، بالمشاركة مع الجهات الشريكة "متمثلة بالمرور والتحريات والدوريات الأمنية ودوريات الضبط الميداني والمهمات والواجبات"، حملة استهدفت محلات الأثاث المنزلي ومحلات السجاد بكافة أنواعه ومحلات الاتصالات بـ"حراج ابن قاسم"، وأسفرت الحملة عن زيارة 82 محلاً وضبط 44 مخالفة تمثلت في توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وإنذار 14 محلاً وضبط 17 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في العاصمة وكافة المحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات، مشيراً إلى القرار الوزاري رقم (95296) القاضي بتوطين (12) نشاطاً تجارياً مقسمة على عدد من المراحل، ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد (19911).

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
05:13 PM

بمساندة أمنية.. ضبط 17 وافداً و237 مخالفة توطين بالرياض

آلاف الزيارات المفاجئة نفذتها مكاتب العمل ونتج عنها إنذار 120 منشأة

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ذياب الشمري - الرياض
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نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات الشريكة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكل من محافظات: الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

جاء ذلك تزامناً مع بدء الوزارة بتطبيق قرار توطين المهن في منافذ بيع (5) أنشطة تجارية اعتباراً من 1/5/1440هـ شاملة "محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، محلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات"؛ حيث أسفرت الحملات عن (2423) زيارة تفتيشية نفذها المفتشون على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين، وتحرير (193) مخالفة وتوجيه (106) إنذارات.

من جهة أخرى، نفذ مكتب عمل الرياض، مساء الاثنين، بالمشاركة مع الجهات الشريكة "متمثلة بالمرور والتحريات والدوريات الأمنية ودوريات الضبط الميداني والمهمات والواجبات"، حملة استهدفت محلات الأثاث المنزلي ومحلات السجاد بكافة أنواعه ومحلات الاتصالات بـ"حراج ابن قاسم"، وأسفرت الحملة عن زيارة 82 محلاً وضبط 44 مخالفة تمثلت في توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وإنذار 14 محلاً وضبط 17 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوسف بن مسفر السيالي، أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في العاصمة وكافة المحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وتحسين بيئة سوق العمل وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات، مشيراً إلى القرار الوزاري رقم (95296) القاضي بتوطين (12) نشاطاً تجارياً مقسمة على عدد من المراحل، ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد (19911).

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