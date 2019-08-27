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هيئة السياحة ومكتب العمل بتبوك يبحثان التعاون في مجال التنمية الأسرية

ناقشا الموضوعات والبرامج المشتركة التي تحقق أهداف وتطلعات الجهتَيْن

عقد اليوم المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، اجتماعًا بمقر الفرع بالمتحف الإقليمي؛ وذلك لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الأسرية من خلال البرامج التي يقدمها المكتب، وسُبل الاستفادة منها في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الهيئة في المنطقة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المشتركة، وأهمية العمل المشترك والتعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف وتطلعات ومبادرات الهيئة والوزارة.

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هيئة السياحة ومكتب العمل بتبوك يبحثان التعاون في مجال التنمية الأسرية
سبق

عقد اليوم المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، اجتماعًا بمقر الفرع بالمتحف الإقليمي؛ وذلك لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الأسرية من خلال البرامج التي يقدمها المكتب، وسُبل الاستفادة منها في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الهيئة في المنطقة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المشتركة، وأهمية العمل المشترك والتعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف وتطلعات ومبادرات الهيئة والوزارة.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
09:15 PM

هيئة السياحة ومكتب العمل بتبوك يبحثان التعاون في مجال التنمية الأسرية

ناقشا الموضوعات والبرامج المشتركة التي تحقق أهداف وتطلعات الجهتَيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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عقد اليوم المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، اجتماعًا بمقر الفرع بالمتحف الإقليمي؛ وذلك لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التنمية الأسرية من خلال البرامج التي يقدمها المكتب، وسُبل الاستفادة منها في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الهيئة في المنطقة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المشتركة، وأهمية العمل المشترك والتعاون بين الجهتين بما يحقق أهداف وتطلعات ومبادرات الهيئة والوزارة.

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