النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"لا حر إلا بعد الانصراف".. المسند: اليوم بدأنا فيه

توقّع اليوم سحباً ممطرة على المرتفعات ونشاطاً للبوارح

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #الطائف، خاصة عسير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار متوقع اليوم أن تنشط وتسجّل أسرع الهبات شمال #الشرقية 50كم/سا، وفي شمال #الكويت 59كم/سا، وفي جنوب #العراق 60كم/سا.

وتابع: هذا اليوم يبدأ حر الانصراف ويعنى به انصراف #الشمس عن تعامدها على مدار #السرطان وقيل (لا حر إلا بعد الانصراف).

وقال: الشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج التوأمين واليوم يوافق 1 السرطان 1399 هجري شمسي (هـ.ش) وينتهي قصر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"لا حر إلا بعد الانصراف".. المسند: اليوم بدأنا فيه
سبق

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #الطائف، خاصة عسير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار متوقع اليوم أن تنشط وتسجّل أسرع الهبات شمال #الشرقية 50كم/سا، وفي شمال #الكويت 59كم/سا، وفي جنوب #العراق 60كم/سا.

وتابع: هذا اليوم يبدأ حر الانصراف ويعنى به انصراف #الشمس عن تعامدها على مدار #السرطان وقيل (لا حر إلا بعد الانصراف).

وقال: الشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج التوأمين واليوم يوافق 1 السرطان 1399 هجري شمسي (هـ.ش) وينتهي قصر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
11:18 AM

"لا حر إلا بعد الانصراف".. المسند: اليوم بدأنا فيه

توقّع اليوم سحباً ممطرة على المرتفعات ونشاطاً للبوارح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
7,570

تَوَقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة و #الطائف، خاصة عسير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح #البوارح الشمالية والشمالية الشرقية الجافة والمثيرة للغبار متوقع اليوم أن تنشط وتسجّل أسرع الهبات شمال #الشرقية 50كم/سا، وفي شمال #الكويت 59كم/سا، وفي جنوب #العراق 60كم/سا.

وتابع: هذا اليوم يبدأ حر الانصراف ويعنى به انصراف #الشمس عن تعامدها على مدار #السرطان وقيل (لا حر إلا بعد الانصراف).

وقال: الشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج التوأمين واليوم يوافق 1 السرطان 1399 هجري شمسي (هـ.ش) وينتهي قصر الليل وطول النهار ويبدأ الليل بالزيادة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,182
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,362
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة