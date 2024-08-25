النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سوق الأسهم يغلق منخفضاً وتراجع في 176 شركة

أقفل عند 8241 نقطة وبتداولات أكثر من 2.4 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 203.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8241.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 11 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ميدغلف للتأمين، سيسكو، أليانز إس إف، الراجحي ريت، والمراكز الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بدجت السعودية، باتك، الإعادة السعودية، مسك، وينساب فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.96% و6.77%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، كيان السعودية، الراجحي، زين السعودية، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 70.25 نقطة ليقفل عند مستوى 3743 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 69 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سوق الأسهم يغلق منخفضاً وتراجع في 176 شركة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 203.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8241.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 11 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ميدغلف للتأمين، سيسكو، أليانز إس إف، الراجحي ريت، والمراكز الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بدجت السعودية، باتك، الإعادة السعودية، مسك، وينساب فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.96% و6.77%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، كيان السعودية، الراجحي، زين السعودية، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 70.25 نقطة ليقفل عند مستوى 3743 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 69 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
04:09 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً وتراجع في 176 شركة

أقفل عند 8241 نقطة وبتداولات أكثر من 2.4 مليار ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
1,138

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 203.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8241.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 99 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 11 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: ميدغلف للتأمين، سيسكو، أليانز إس إف، الراجحي ريت، والمراكز الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: بدجت السعودية، باتك، الإعادة السعودية، مسك، وينساب فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.96% و6.77%.

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، كيان السعودية، الراجحي، زين السعودية، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 70.25 نقطة ليقفل عند مستوى 3743 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 69 ألف سهم تقاسمتها 162 صفقة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,378
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,086
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,056
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,303

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة