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"ترشيد" تستكمل أعمال إعادة تأهيل مباني مؤسسة التدريب التقني بالرياض

من المتوقع أن تحقق الشركة وفرًا بأكثر من 5.6 ملايين كيلو واط ساعة

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيسي لمؤسسة التدريب التقني والمهني، وكلية الاتصالات والمعلومات وكلية المعلمين التابعتين للمؤسسة.

ومن المتوقع أن تحقق "ترشيد" وفرًا بأكثر من 5.6 ملايين كيلو واط ساعة؛ وهو ما يعادل حوالى 25% من إجمالي الاستهلاك العام السابق.

وذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع، للمؤسسة وكليات الاتصالات والمعلمين؛ حيث تَبين لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة، وأيضًا تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والأكاديميين ومرتادي تلك المقرات والمباني بأفضل التقنيات المستخدمة حاليًّا.

وقامت "ترشيد" بتحديد ثلاثة معايير للرفع من كفاءة الطاقة داخل المباني الخاصة بالمؤسسة التي يبلغ إجمالي مساحاتها 250 ألف متر مربع؛ حيث تمت إعادة التأهيل باستبدال الإنارة القديمة بأخرى موفرة للطاقة، وتركيب مستشعرات الحركة، وتركيب أجهزة الثرموستات الذكية للتحكم بالتكييف، وتنظيم وحدات مناولة الهواء (AHU) وأنظمة التكييف. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تحديدًا، تساوي تفادي 11 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة سنويًّا؛ وهو ما يعادل الأثر البيئي لزراعة 190 ألف شتلة.

يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، تسعى إلى خدمة الاستدامة الدائمة، من خلال تطبيق أفضل مواصفات استخدامات الطاقة، والخفض من استهلاكها. وقد عملت على مشاريع عدة تخص مباني المنشآت التعليمية مثل جامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من مدارس التعليم العام بنين وبنات.

ويضاف ذلك إلى دورها الرئيسي في تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة في مختلف المباني الحكومية.

الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ترشيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ترشيد" تستكمل أعمال إعادة تأهيل مباني مؤسسة التدريب التقني بالرياض
سبق

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيسي لمؤسسة التدريب التقني والمهني، وكلية الاتصالات والمعلومات وكلية المعلمين التابعتين للمؤسسة.

ومن المتوقع أن تحقق "ترشيد" وفرًا بأكثر من 5.6 ملايين كيلو واط ساعة؛ وهو ما يعادل حوالى 25% من إجمالي الاستهلاك العام السابق.

وذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع، للمؤسسة وكليات الاتصالات والمعلمين؛ حيث تَبين لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة، وأيضًا تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والأكاديميين ومرتادي تلك المقرات والمباني بأفضل التقنيات المستخدمة حاليًّا.

وقامت "ترشيد" بتحديد ثلاثة معايير للرفع من كفاءة الطاقة داخل المباني الخاصة بالمؤسسة التي يبلغ إجمالي مساحاتها 250 ألف متر مربع؛ حيث تمت إعادة التأهيل باستبدال الإنارة القديمة بأخرى موفرة للطاقة، وتركيب مستشعرات الحركة، وتركيب أجهزة الثرموستات الذكية للتحكم بالتكييف، وتنظيم وحدات مناولة الهواء (AHU) وأنظمة التكييف. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تحديدًا، تساوي تفادي 11 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة سنويًّا؛ وهو ما يعادل الأثر البيئي لزراعة 190 ألف شتلة.

يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، تسعى إلى خدمة الاستدامة الدائمة، من خلال تطبيق أفضل مواصفات استخدامات الطاقة، والخفض من استهلاكها. وقد عملت على مشاريع عدة تخص مباني المنشآت التعليمية مثل جامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من مدارس التعليم العام بنين وبنات.

ويضاف ذلك إلى دورها الرئيسي في تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة في مختلف المباني الحكومية.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
01:37 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
03:30 PM

"ترشيد" تستكمل أعمال إعادة تأهيل مباني مؤسسة التدريب التقني بالرياض

من المتوقع أن تحقق الشركة وفرًا بأكثر من 5.6 ملايين كيلو واط ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، أعمال إعادة تأهيل المقر الرئيسي لمؤسسة التدريب التقني والمهني، وكلية الاتصالات والمعلومات وكلية المعلمين التابعتين للمؤسسة.

ومن المتوقع أن تحقق "ترشيد" وفرًا بأكثر من 5.6 ملايين كيلو واط ساعة؛ وهو ما يعادل حوالى 25% من إجمالي الاستهلاك العام السابق.

وذكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد"، أن الشركة قد قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية بداية المشروع، للمؤسسة وكليات الاتصالات والمعلمين؛ حيث تَبين لها أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة، وأيضًا تطوير الأنظمة الكهربائية وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع حركة الموظفين والأكاديميين ومرتادي تلك المقرات والمباني بأفضل التقنيات المستخدمة حاليًّا.

وقامت "ترشيد" بتحديد ثلاثة معايير للرفع من كفاءة الطاقة داخل المباني الخاصة بالمؤسسة التي يبلغ إجمالي مساحاتها 250 ألف متر مربع؛ حيث تمت إعادة التأهيل باستبدال الإنارة القديمة بأخرى موفرة للطاقة، وتركيب مستشعرات الحركة، وتركيب أجهزة الثرموستات الذكية للتحكم بالتكييف، وتنظيم وحدات مناولة الهواء (AHU) وأنظمة التكييف. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تحديدًا، تساوي تفادي 11 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة سنويًّا؛ وهو ما يعادل الأثر البيئي لزراعة 190 ألف شتلة.

يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، تسعى إلى خدمة الاستدامة الدائمة، من خلال تطبيق أفضل مواصفات استخدامات الطاقة، والخفض من استهلاكها. وقد عملت على مشاريع عدة تخص مباني المنشآت التعليمية مثل جامعة الأميرة نورة وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من مدارس التعليم العام بنين وبنات.

ويضاف ذلك إلى دورها الرئيسي في تطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة في مختلف المباني الحكومية.

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