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"الحقيل" يشكر القيادة على منح الصلاحية بالاكتفاء بالتنبيه للمرة الأولى للمخالفات البلدية غير الجسيمة

قال إن الوزارة ستعمل على تحديد المخالفات المُكتفى فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق محددات القرار

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى.

وأكد أن القرار يأتي ضمن حرص الدولة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات ومراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.

وأفاد بأن الوزارة ستعمل -بإذن الله- خلال الفترة القادمة على تحديد المخالفات التي يكتفي فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق المحددات المضمنة في قرار مجلس الوزراء المتمثلة في (ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة, ألا تكون المخالفة من المخالفات التي سبق ارتكابها من المخالف, ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعديًا إلى الغير, أن ينبه المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة, أن تزال المخالفة من المخالف أو أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة خلال مدة محددة).

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"الحقيل" يشكر القيادة على منح الصلاحية بالاكتفاء بالتنبيه للمرة الأولى للمخالفات البلدية غير الجسيمة
سبق

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى.

وأكد أن القرار يأتي ضمن حرص الدولة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات ومراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.

وأفاد بأن الوزارة ستعمل -بإذن الله- خلال الفترة القادمة على تحديد المخالفات التي يكتفي فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق المحددات المضمنة في قرار مجلس الوزراء المتمثلة في (ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة, ألا تكون المخالفة من المخالفات التي سبق ارتكابها من المخالف, ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعديًا إلى الغير, أن ينبه المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة, أن تزال المخالفة من المخالف أو أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة خلال مدة محددة).

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
09:31 PM

"الحقيل" يشكر القيادة على منح الصلاحية بالاكتفاء بالتنبيه للمرة الأولى للمخالفات البلدية غير الجسيمة

قال إن الوزارة ستعمل على تحديد المخالفات المُكتفى فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق محددات القرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية وقف تطبيق جزاء بعض المخالفات البلدية والاكتفاء بتنبيه المخالف للمرة الأولى.

وأكد أن القرار يأتي ضمن حرص الدولة على رفع معدلات الامتثال للأنظمة واللوائح والاشتراطات ومراعاة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.

وأفاد بأن الوزارة ستعمل -بإذن الله- خلال الفترة القادمة على تحديد المخالفات التي يكتفي فيها بالتنبيه للمرة الأولى وفق المحددات المضمنة في قرار مجلس الوزراء المتمثلة في (ألا تكون المخالفة من المخالفات البلدية الجسيمة, ألا تكون المخالفة من المخالفات التي سبق ارتكابها من المخالف, ألا يكون الأثر الناتج عن المخالفة متعديًا إلى الغير, أن ينبه المخالف بعدم العودة إلى ارتكاب المخالفة, أن تزال المخالفة من المخالف أو أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع المخالفة خلال مدة محددة).

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