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اليوم.. "السديس" يؤم المصلين بالمسجد النبوي في صلاة العشاء ويلقي كلمة توجيهية

"الرئاسة" استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية

بمناسبة التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بإبقاء المسجد النبوي مفتوحاً على مدار الساعة، وتمكين رواده من الصلاة والزيارة ليلاً، يؤم الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف، اليوم السبت، ويتوجّه إلى المصلين بكلمة توجيهية بهذه المناسبة.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في وكالتها لشؤون المسجد النبوي، استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع وصول جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى المصلين والزائرين.

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اليوم.. "السديس" يؤم المصلين بالمسجد النبوي في صلاة العشاء ويلقي كلمة توجيهية
سبق

بمناسبة التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بإبقاء المسجد النبوي مفتوحاً على مدار الساعة، وتمكين رواده من الصلاة والزيارة ليلاً، يؤم الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف، اليوم السبت، ويتوجّه إلى المصلين بكلمة توجيهية بهذه المناسبة.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في وكالتها لشؤون المسجد النبوي، استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع وصول جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى المصلين والزائرين.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
11:50 AM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
04:05 PM

اليوم.. "السديس" يؤم المصلين بالمسجد النبوي في صلاة العشاء ويلقي كلمة توجيهية

"الرئاسة" استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بمناسبة التوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين ‏الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- بإبقاء المسجد النبوي مفتوحاً على مدار الساعة، وتمكين رواده من الصلاة والزيارة ليلاً، يؤم الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المصلين في صلاة العشاء بالمسجد النبوي الشريف، اليوم السبت، ويتوجّه إلى المصلين بكلمة توجيهية بهذه المناسبة.

يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في وكالتها لشؤون المسجد النبوي، استعدت لاستقبال زائري الروضة الشريفة بحزمة من الإجراءات الاحترازية التي تهدف إلى منع وصول جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى المصلين والزائرين.

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