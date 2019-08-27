الاتحاد الآسيوي يعتمد ملعب خليفة الدولي في الدوحة مسرحًا لمواجهة أستراليا والصين

ضمن المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اعتماد إستاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك من أجل استضافة مباراة المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، والتي تجمع بين أستراليا والصين، يوم 2 سبتمبر 2021، وكذلك لاستضافة مباراة المجموعة الأولى بين العراق وإيران يوم 7 أيلول/سبتمبر.

وجرى الإعلان سابقاً عن اختيار قطر كملعب محايد لخوض مباراة الصين واليابان في المجموعة الثانية، واختيار العاصمة الأردنية عمان لخوض مباراة منتخب سوريا البيتية أمام الإمارات، ليتم مع الإعلان الجديد تأكيد كافة ملاعب مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات يومي 2 و7 سبتمبر.

يشار أن المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، تضم رفقة منتخبي أستراليا والصين كلاً من منتخبات السعودية وعمان وفيتنام.