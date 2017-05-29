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ارتفاع درجتين وهطولات متوقعة.. "الحصيني" يرسم ملامح أجواء السبت

قال: الحرارة حول معدلاتها الطبيعية السنوية على معظم مناطق المملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ ارتفاعاً تدريجياً في الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني؛ عبر تويتر: متوقع -إن شاء الله- خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم السبت ارتفاعاً تدريجياً في الحرارة من درجتيْن إلى ثلاث درجات عمّا سجّلته الحرارة اليومين السابقين؛ لتصبح الحرارة حول معدلاتها الطبيعية السنوية على معظم مناطق المملكة.

وتابع: متوقع أمطار على طول المرتفعات الغربية والجنوبية وشرقهما.

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة.

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ارتفاع درجتين وهطولات متوقعة.. "الحصيني" يرسم ملامح أجواء السبت
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ ارتفاعاً تدريجياً في الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني؛ عبر تويتر: متوقع -إن شاء الله- خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم السبت ارتفاعاً تدريجياً في الحرارة من درجتيْن إلى ثلاث درجات عمّا سجّلته الحرارة اليومين السابقين؛ لتصبح الحرارة حول معدلاتها الطبيعية السنوية على معظم مناطق المملكة.

وتابع: متوقع أمطار على طول المرتفعات الغربية والجنوبية وشرقهما.

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
10:27 AM

ارتفاع درجتين وهطولات متوقعة.. "الحصيني" يرسم ملامح أجواء السبت

قال: الحرارة حول معدلاتها الطبيعية السنوية على معظم مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني؛ ارتفاعاً تدريجياً في الحرارة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال الحصيني؛ عبر تويتر: متوقع -إن شاء الله- خلال الـ "24" ساعة المقبلة من اليوم السبت ارتفاعاً تدريجياً في الحرارة من درجتيْن إلى ثلاث درجات عمّا سجّلته الحرارة اليومين السابقين؛ لتصبح الحرارة حول معدلاتها الطبيعية السنوية على معظم مناطق المملكة.

وتابع: متوقع أمطار على طول المرتفعات الغربية والجنوبية وشرقهما.

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة.

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