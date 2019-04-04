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بالصور.. مطار المدينة يحتفي بضيوف الملك سلمان للعمرة

بلغ عددهم 225 معتمرًا من 27 دولة

تزين مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بلوحات الحفاوة والترحيب بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء من الدول الإسلامية المستضافين ضمن المجموعة الرابعة عشرة.

وضمّت اللوحات الترحيبية صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مع العديد من عبارات الترحيب بالضيوف الكرام الذين بلغ عددهم 225 معتمرًا ومعتمرة، من 27 دولة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات للمستضافين خلال إقامتهم في المدينتين المقدستين.

وانخرطت طواقم ولجان متعددة في تنفيذ الأعمال وإعداد اللوحات الترحيبية الجمالية والمختلفة الألوان والأشكال في المطار، وعلى واجهة الفندق المعدّ لسكن ضيوف البرنامج، بعبارات التهنئة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، وتعكس مدى الفرح لدى منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بهذه المناسبة؛ مما تضفي البهجة والسرور على نفوس الضيوف.

ومن ناحية أخرى أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، بحسن الاستقبال منذ اللحظة الأولى لوصولهم للمطار وحتى الفندق، مؤكدين أن هذا الاستقبال والحفاوة غير مستغربين على السعوديين.

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بالصور.. مطار المدينة يحتفي بضيوف الملك سلمان للعمرة
سبق

تزين مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بلوحات الحفاوة والترحيب بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء من الدول الإسلامية المستضافين ضمن المجموعة الرابعة عشرة.

وضمّت اللوحات الترحيبية صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مع العديد من عبارات الترحيب بالضيوف الكرام الذين بلغ عددهم 225 معتمرًا ومعتمرة، من 27 دولة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات للمستضافين خلال إقامتهم في المدينتين المقدستين.

وانخرطت طواقم ولجان متعددة في تنفيذ الأعمال وإعداد اللوحات الترحيبية الجمالية والمختلفة الألوان والأشكال في المطار، وعلى واجهة الفندق المعدّ لسكن ضيوف البرنامج، بعبارات التهنئة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، وتعكس مدى الفرح لدى منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بهذه المناسبة؛ مما تضفي البهجة والسرور على نفوس الضيوف.

ومن ناحية أخرى أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، بحسن الاستقبال منذ اللحظة الأولى لوصولهم للمطار وحتى الفندق، مؤكدين أن هذا الاستقبال والحفاوة غير مستغربين على السعوديين.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
06:36 PM

بالصور.. مطار المدينة يحتفي بضيوف الملك سلمان للعمرة

بلغ عددهم 225 معتمرًا من 27 دولة

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عبدالله العنزي - المدينة المنورة
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تزين مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، بلوحات الحفاوة والترحيب بضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء من الدول الإسلامية المستضافين ضمن المجموعة الرابعة عشرة.

وضمّت اللوحات الترحيبية صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مع العديد من عبارات الترحيب بالضيوف الكرام الذين بلغ عددهم 225 معتمرًا ومعتمرة، من 27 دولة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، الذي وجه بتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات للمستضافين خلال إقامتهم في المدينتين المقدستين.

وانخرطت طواقم ولجان متعددة في تنفيذ الأعمال وإعداد اللوحات الترحيبية الجمالية والمختلفة الألوان والأشكال في المطار، وعلى واجهة الفندق المعدّ لسكن ضيوف البرنامج، بعبارات التهنئة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، وتعكس مدى الفرح لدى منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بهذه المناسبة؛ مما تضفي البهجة والسرور على نفوس الضيوف.

ومن ناحية أخرى أشاد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحج والعمرة، بحسن الاستقبال منذ اللحظة الأولى لوصولهم للمطار وحتى الفندق، مؤكدين أن هذا الاستقبال والحفاوة غير مستغربين على السعوديين.

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