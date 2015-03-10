رئيس هيئة الأركان العامة يبحث أوجه التعاون مع نظيره الجيبوتي

قلده وسام "النجمة الكبرى" بمرتبة قائد

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض اليوم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بجيبوتي الفريق الركن زكريا إبراهيم شيخ إبراهيم.



وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وآليات تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.



كما قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية جيبوتي بتقليد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وسام (النجمة الكبرى) بمرتبة قائد الذي منحته الحكومة الجيبوتية .