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بالأسماء.. دعوة 28 من ذوي الشهداء والمصابين لاستكمال إجراءات المنح بمحايل

إنفاذًا للتوجيهات السامية المتعلقة بهم

استكمالاً لجهود بلدية محايل عسير، وحرصها على تحقيق رغبات ذوي الشهداء والمصابين بمنحهم قطع أراضٍ، صدر قرار أمين المنطقة بتخصيص قطع أراضٍ في مخطط الحيلة لعدد 28 شخصًا؛ وذلك بناء على الأوامر السامية للشهداء والمصابين.

ودعت البلدية عددًا من المواطنين لضرورة الحضور لاستكمال الإجراءات كافة المتعلقة باستلام قطع الأراضي الممنوحة لهم، وذلك بدءًا من تاريخ 14/ 4/ 1442هـ، ولمدة خمسة أيام، على أن يتم إحضار جميع المستندات الرسمية، وكل ما يتعلق بشأن ذلك.

وأكد الدكتور وليد الحميدي، أمين منطقة عسير، أن المنح السامية جاءت ضمن جهود الدولة في الاعتناء بذوي الشهداء والمصابين، وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات إيمانًا من القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي قام به الشهداء والأبطال البواسل، وتنفيذًا لتوجيه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تقديرًا لما قدمه ذووهم من دمائهم وأرواحهم لهذا الوطن.

وفيما يأتي الأسماء الممنوحة:

علي محمد أحمد عسيري

حسن هادي عبده الدرهمي

حسن إبراهيم محمد عسيري

فؤاد جابر عيسى الفردي عسيري

سروي أحمد علي آل سعيد

علي جاير أحمد عسيري

عيسى عبدالله محمد آل جابر عسيري

علي حسن محمد الكسلاني عسيري

عمر عباط جبعان عسيري

نادر مروعي محمد القيادي

علي محمد علي عسيري

عبدالله محمد طالع الحمضي المنجحي

محمد علي هادي عسيري

علي أحمد حسن آل فايع

علي محمد زاهر عسيري

حمد أحمد عبده عسيري

خالد أحمد إبراهيم آل المشايخ

يحيى إبراهيم حسن عسيري

أحمد علي عامر عسيري

هادي مفرح علي المطري

عبده موسى حسين الهلالي

محمد علي محمد عسيري

أحمد زياد عبثان عسيري

أحمد علي أحمد آل مرير عسيري

علي محمد أمحمد عسيري

محمد مفرح علي المجنب عسيري

ماضي محمد مرعي آل دعشوش

بدر جابر علي آل عقيل


الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأسماء.. دعوة 28 من ذوي الشهداء والمصابين لاستكمال إجراءات المنح بمحايل
سبق

استكمالاً لجهود بلدية محايل عسير، وحرصها على تحقيق رغبات ذوي الشهداء والمصابين بمنحهم قطع أراضٍ، صدر قرار أمين المنطقة بتخصيص قطع أراضٍ في مخطط الحيلة لعدد 28 شخصًا؛ وذلك بناء على الأوامر السامية للشهداء والمصابين.

ودعت البلدية عددًا من المواطنين لضرورة الحضور لاستكمال الإجراءات كافة المتعلقة باستلام قطع الأراضي الممنوحة لهم، وذلك بدءًا من تاريخ 14/ 4/ 1442هـ، ولمدة خمسة أيام، على أن يتم إحضار جميع المستندات الرسمية، وكل ما يتعلق بشأن ذلك.

وأكد الدكتور وليد الحميدي، أمين منطقة عسير، أن المنح السامية جاءت ضمن جهود الدولة في الاعتناء بذوي الشهداء والمصابين، وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات إيمانًا من القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي قام به الشهداء والأبطال البواسل، وتنفيذًا لتوجيه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تقديرًا لما قدمه ذووهم من دمائهم وأرواحهم لهذا الوطن.

وفيما يأتي الأسماء الممنوحة:

علي محمد أحمد عسيري

حسن هادي عبده الدرهمي

حسن إبراهيم محمد عسيري

فؤاد جابر عيسى الفردي عسيري

سروي أحمد علي آل سعيد

علي جاير أحمد عسيري

عيسى عبدالله محمد آل جابر عسيري

علي حسن محمد الكسلاني عسيري

عمر عباط جبعان عسيري

نادر مروعي محمد القيادي

علي محمد علي عسيري

عبدالله محمد طالع الحمضي المنجحي

محمد علي هادي عسيري

علي أحمد حسن آل فايع

علي محمد زاهر عسيري

حمد أحمد عبده عسيري

خالد أحمد إبراهيم آل المشايخ

يحيى إبراهيم حسن عسيري

أحمد علي عامر عسيري

هادي مفرح علي المطري

عبده موسى حسين الهلالي

محمد علي محمد عسيري

أحمد زياد عبثان عسيري

أحمد علي أحمد آل مرير عسيري

علي محمد أمحمد عسيري

محمد مفرح علي المجنب عسيري

ماضي محمد مرعي آل دعشوش

بدر جابر علي آل عقيل


25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:03 PM

بالأسماء.. دعوة 28 من ذوي الشهداء والمصابين لاستكمال إجراءات المنح بمحايل

إنفاذًا للتوجيهات السامية المتعلقة بهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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استكمالاً لجهود بلدية محايل عسير، وحرصها على تحقيق رغبات ذوي الشهداء والمصابين بمنحهم قطع أراضٍ، صدر قرار أمين المنطقة بتخصيص قطع أراضٍ في مخطط الحيلة لعدد 28 شخصًا؛ وذلك بناء على الأوامر السامية للشهداء والمصابين.

ودعت البلدية عددًا من المواطنين لضرورة الحضور لاستكمال الإجراءات كافة المتعلقة باستلام قطع الأراضي الممنوحة لهم، وذلك بدءًا من تاريخ 14/ 4/ 1442هـ، ولمدة خمسة أيام، على أن يتم إحضار جميع المستندات الرسمية، وكل ما يتعلق بشأن ذلك.

وأكد الدكتور وليد الحميدي، أمين منطقة عسير، أن المنح السامية جاءت ضمن جهود الدولة في الاعتناء بذوي الشهداء والمصابين، وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات إيمانًا من القيادة الرشيدة بأهمية الدور الذي قام به الشهداء والأبطال البواسل، وتنفيذًا لتوجيه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تقديرًا لما قدمه ذووهم من دمائهم وأرواحهم لهذا الوطن.

وفيما يأتي الأسماء الممنوحة:

علي محمد أحمد عسيري

حسن هادي عبده الدرهمي

حسن إبراهيم محمد عسيري

فؤاد جابر عيسى الفردي عسيري

سروي أحمد علي آل سعيد

علي جاير أحمد عسيري

عيسى عبدالله محمد آل جابر عسيري

علي حسن محمد الكسلاني عسيري

عمر عباط جبعان عسيري

نادر مروعي محمد القيادي

علي محمد علي عسيري

عبدالله محمد طالع الحمضي المنجحي

محمد علي هادي عسيري

علي أحمد حسن آل فايع

علي محمد زاهر عسيري

حمد أحمد عبده عسيري

خالد أحمد إبراهيم آل المشايخ

يحيى إبراهيم حسن عسيري

أحمد علي عامر عسيري

هادي مفرح علي المطري

عبده موسى حسين الهلالي

محمد علي محمد عسيري

أحمد زياد عبثان عسيري

أحمد علي أحمد آل مرير عسيري

علي محمد أمحمد عسيري

محمد مفرح علي المجنب عسيري

ماضي محمد مرعي آل دعشوش

بدر جابر علي آل عقيل


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