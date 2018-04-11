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"الأحوال المدنية" تدعو من لديه مولود إلى تسجيله عبر منصة "أبشر"

من خلال خدمة "تسجيل المواليد"

أوضحت الأحوال المدنية أن من لديه مولودًا ‏بإمكانه تسجيل مولوده عبر منصة أبشر من خلال خدمة "تسجيل المواليد"، وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد ليتم إيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مقر الأحوال المدنية.

فيروس كورونا الجديد منع التجول أبشر الأحوال المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحوال المدنية" تدعو من لديه مولود إلى تسجيله عبر منصة "أبشر"
سبق

أوضحت الأحوال المدنية أن من لديه مولودًا ‏بإمكانه تسجيل مولوده عبر منصة أبشر من خلال خدمة "تسجيل المواليد"، وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد ليتم إيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مقر الأحوال المدنية.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
09:51 PM

"الأحوال المدنية" تدعو من لديه مولود إلى تسجيله عبر منصة "أبشر"

من خلال خدمة "تسجيل المواليد"

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
5,958

أوضحت الأحوال المدنية أن من لديه مولودًا ‏بإمكانه تسجيل مولوده عبر منصة أبشر من خلال خدمة "تسجيل المواليد"، وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد ليتم إيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مقر الأحوال المدنية.

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