الدوري السعودي: الاتحاد يخطف انتصارًا قاتلاً أمام الرائد

حقَّق أول فوز على ملعبه هذا الموسم

تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ضيفه الرائد بنتيجة ٢-١ في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك في ختام الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ويُعد هذا الانتصار الأول للاتحاد على ملعبه هذا الموسم في الدوري؛ ليصعد إلى المركز الخامس بـ١٩ نقطة، وجاء الرائد في المركز الرابع عشر والأخير بنقاطه التسع.



الحصة الأولى:

في الدقيقة الـ٩ تلاعب فيلانويفا بمدافعي الرائد على رأس المنطقة، وسدد كرة قوية، تصدى لها الحارس متعب شراحيلي بصعوبة.

بعدها بثلاث دقائق تلقى عبدالرحمن الغامدي تمريرة بينية داخل المنطقة من أحمد العكايشي، وتدخَّل دفاع الرائد لإبعاد الكرة قبل أن يسددها الغامدي.

ووسط كثافة دفاعية داخل منطقة جزاء الاتحاد أهدر صالح العمري هدفًا محققًا للرائد عند الدقيقة الـ٢٨ بعد تسديدة قوية، اعتلت عارضة عساف القرني.

وفي الدقيقة الـ٣٣ تمكن عمار النجار من تحقيق الهدف الأول للاتحاد بعد تلقيه عرضية من عدنان فلاتة، حوَّلها الأول بقدمه في الزاوية اليمنى لحارس المرمى.



الحصة الثانية:

تلاعب بانقورا بمدافعي الاتحاد داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الـ٥٦، وسددها ضعيفة، تصدى لها الحارس عساف القرني على دفعة واحدة.

محاولة أخرى للرائد في الدقيقة الـ٦٢ إثر تسديدة لسلطان السوادي داخل المنطقة، ولكن كرته وصلت ضعيفة للحارس عساف القرني.

وفي الدقيقة الـ٦٩ تمكن شيكابالا من تحقيق هدف التعادل لفريقه الرائد بعدما سدد كرة قوية من خارج المنطقة، ارتطمت في القائم الأيسر للحارس عساف القرني وسكنت الشباك.

وقبل نهاية الشوط الثاني بدقيقة، وتحديدًا عند الدقيقة الـ٨٩، تمكن فيلانويفا من إضافة الهدف الثاني للاتحاد بعد تلقيه تمريرة العكايشي داخل المنطقة، وحولها الأول بقدمه في الخانة اليسرى لحارس المرمى.