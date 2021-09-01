"وارف" يختتم برنامج مختبر الابتكار لرواد العمل الاجتماعي

لتصميم حلول ابتكارية متميزة للمشاكل المجتمعية الملحة

اختتم مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب "وارف"، برنامج مختبر الابتكار الاجتماعي.

هدف البرنامج، رواد العمل الاجتماعي، لتصميم حلول ابتكارية متميزة للمشاكل المجتمعية الملحة.

جاء ذلك، من خلال تقديم ورش تطويرية وبرامج تدريب متخصصة وجلسات إرشاد فردية وتشاركية مع خبراء في المجال.

عقد البرنامج أول لقاءاته يوم الأحد، بتاريخ 8/8/2021م، واستهل مخيم الأفكار الذي يقدم معلومات حول الابتكار الاجتماعي ومقدمة في العمل التجاري وتجربة المستخدم.

كما شارك المتدربون في إعداد مقترحات المشروعات، بمشاركة نخبة من المدربين الذين قدموا برنامج الابتكار الاجتماعي بمراحله التي تنقلت بين عروض تعريفية وساعات إرشادية ومتابعة وإرشاد تشاركي.

حقق البرنامج، ما يقارب 450 مسجلا، تم قبول 80 منهم للمرحلة الأولية، وتقديم 30 فكرة جرى ترشيح 16 منها للمرحلة الثانية. وقد حقق البرنامج خلال ثلاثة أسابيع 91 ساعة تدريبية و 270 ساعة إرشادية.

واختتمت اللجنة الترشيحية البرنامج، يوم الثلاثاء 31/8/2021م، بتقييم جميع المشروعات في مرحلتها الأخيرة من خلال عرض أفضل المشاريع النهائية.

كما كرم مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب "وارف" المشروعات الفائزة بأفضل الأفكار النهائية.

يذكر أن مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، تعمل على التنمية والتمكين بشكل مستمر من خلال تقديم برامج نوعية، وتقدم أيضًا البرامج التنموية التي من شأنها أن تحقق أكثر المخرجات كفاءة وفعالية، لتضمن بناء مجتمعات مستدامة أكثر كفاءة.