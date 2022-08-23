"سمية عابد" أول مخرجة سعودية تصنع فيلماً من تمثيل الجمهور

أول أعمالها كان إعلاناً للمنتخب السعودي

استطاعت المخرجة السعودية سمية عابد تسجيل اسمها كأول مخرجة سعودية تصنع فيلماً من تمثيل الجمهور.

وفي حديثها مع "سبق" قالت المخرجة وكاتبة المحتوى: اخترت مهنة الإخراج والكتابة هواية منذ الصغر في تأليف القصص ومحاولة تطبيقها على الواقع بالتصوير والمونتاج، لم تكن دراستي الجامعية الإخراج، غير أنني عندما لمست هذه الموهبة لديّ أدركت أنه من المفترض تنميتها بالدراسة، فدرست عدة دورات في الإخراج وصناعة الأفلام بالسعودية ما بين جدة والرياض لمخرجين كبار ومتمرسين بعد ذلك درست كورس إخراج في القاهرة.

وتضيف: "عملت دورتين في كتابة السيناريو الاحترافي مع كُتّاب لهم الخبرة في هذا المجال، ودورات في المونتاج وتعمدت أن أبحر في عدد من الدورات المختلفة لأن من المفترض أن يكون المخرج ملماً بكل ما يخص صناعة الأفلام.

وعن أول أعمالها تقول "عابد": أول عمل لي كان إعلاناً للمنتخب السعودي عند دخوله كأس العالم، وكانت أصداؤه جميلة جداً وبالذات كوني سيدة سعودية. وأعتبر أول مخرجة سعودية تصنع فيلماً من تمثيل الجمهور، وذلك بمشاركتي في معرض ألوان السعودية، عندنا قمت بكتابة قصة قصيرة عن رؤية 2030 (ما بين طموح وسيادة)، ووضعت مشاهد القصة أمام الجمهور وأي شخص يختار مشهد ويقوم بتمثيله، فجمعنا أفضل المشاهد وصنعنا منها فيلماً قصيراً.

وتضيف: "كتبت قصتين لمسلسل تلفزيوني، ولكن لم تسنح لي الفرصة للمشاركة بهما في مهرجانات، وآخر عمل لدي هو مسلسل (مصقوعة وخدوج) كوميدي درامي من عشر حلقات (دمى بالصلصال) باللهجة الحجازية، والجدير بالذكر أني قمت بهذا العمل كاملاً من تصوير وإخراج ومونتاج وتلحين المقدمة والموسيقى التصويرية ويعرض في قناتي سما الرؤية.

وفي الختام قدمت كل الشكر والتقدير والاحترام إلى كل شخص ساندها ودعمها.