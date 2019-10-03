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"الشهري" مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنية

أصدر مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، قرارًا بتكليف المهندس عثمان بن عبدالله الشهري مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنية.

وثمّن المهندس عثمان الشهري ثقة مدير الجامعة على تكليفه بهذه المهمة القيادية؛ راجيًا الله تعالى له الإعانة والسداد على القيام بواجباتها بكل عزم وإخلاص أمام قيادته ووطنه.

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"الشهري" مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنية
سبق

أصدر مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، قرارًا بتكليف المهندس عثمان بن عبدالله الشهري مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنية.

وثمّن المهندس عثمان الشهري ثقة مدير الجامعة على تكليفه بهذه المهمة القيادية؛ راجيًا الله تعالى له الإعانة والسداد على القيام بواجباتها بكل عزم وإخلاص أمام قيادته ووطنه.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
12:12 PM

"الشهري" مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، قرارًا بتكليف المهندس عثمان بن عبدالله الشهري مديرًا تنفيذيًّا لوادي الرياض للتقنية.

وثمّن المهندس عثمان الشهري ثقة مدير الجامعة على تكليفه بهذه المهمة القيادية؛ راجيًا الله تعالى له الإعانة والسداد على القيام بواجباتها بكل عزم وإخلاص أمام قيادته ووطنه.

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