"فنون الطهي" تلتقي المختصين الزراعيين لمناقشة تحديات القطاع

المباحثات تطرقت إلى أوجه التعاون مع المنظمات الدولية في المملكة

‎التقت هيئة فنون الطهي عددًا من العاملين في القطاع الزراعي والأفراد المهتمين به، في اللقاء الافتراضي الثالث الذي نظمته الهيئة ضمن لقاءاتها الدورية الرامية لتعزيز المشاركة المجتمعية وفتح سبل التواصل مع الجهات والأفراد في القطاع.

وركز اللقاء الذي حمل عنوان "مبادرات الهيئة في المحافظة على النظم الزراعية المميزة في مناطق المملكة"، على التعريف بالمبادرات الخاصة بالهيئة المرتبطة بالمجال الزراعي، ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بأوجه التعاون مع المنظمات الدولية في المملكة.

وشهد اللقاء الحديث عن المعارف التقليدية المتوارثة لدى المزارعين والمنتجين، ومناقشة نظم زراعة "البن الخولاني السعودي" .

وتناول اللقاء بعض المشاريع الخاصة بالهيئة كمشروع توثيق فنون الطهي حول مناطق المملكة، الذي يقوم بتوثيق الأكلات الشعبية التراثية، إضافة للمنتجات الزراعية التقليدية للمناطق، وذلك بهدف المحافظة على هذه المنتجات ودعمها من خلال إيجاد برامج لآلية الدعم والتوعية بها.

يُذكر أن اللقاء جاء ضمن جهود هيئة فنون الطهي للتواصل المستمر مع منسوبي قطاع فنون الطهي بمختلف مساراته ومجالاته، ضمن مشروعها لتطوير القطاع ودعم وتمكين المتخصصين فيه.