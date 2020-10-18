ناغورني كاراباخ تعلن ارتفاع عدد قتلاها إلى 673
منذ نشوب الصراع مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر
أعلنت وزارة الدفاع في إقليم ناغورني كاراباخ، اليوم الأحد، مقتل 40 جنديًّا آخر؛ ليرتفع عدد القتلى في صفوف العسكريين بالإقليم إلى 673 منذ نشوب الصراع مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر.
ووفق "رويترز"؛ فقد احتدم القتال ليصل إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات عندما راح ضحيته 30 ألف شخص.
ناغورني كاراباخ تعلن ارتفاع عدد قتلاها إلى 673
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-18
أعلنت وزارة الدفاع في إقليم ناغورني كاراباخ، اليوم الأحد، مقتل 40 جنديًّا آخر؛ ليرتفع عدد القتلى في صفوف العسكريين بالإقليم إلى 673 منذ نشوب الصراع مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر.
ووفق "رويترز"؛ فقد احتدم القتال ليصل إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات عندما راح ضحيته 30 ألف شخص.
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
01:11 PM
ناغورني كاراباخ تعلن ارتفاع عدد قتلاها إلى 673
منذ نشوب الصراع مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر
أعلنت وزارة الدفاع في إقليم ناغورني كاراباخ، اليوم الأحد، مقتل 40 جنديًّا آخر؛ ليرتفع عدد القتلى في صفوف العسكريين بالإقليم إلى 673 منذ نشوب الصراع مع قوات أذربيجان في 27 سبتمبر.
ووفق "رويترز"؛ فقد احتدم القتال ليصل إلى أسوأ مستوياته منذ التسعينيات عندما راح ضحيته 30 ألف شخص.