ماذا تعرف عن متنزهات "Six Flags" العالمية الترفيهية؟.. هذا ما تقدمه لزوَّارها

سيكون من أبرز معالم مشروع القدية عند افتتاحه عام 2023

لم يعد هناك الكثير من الوقت يفصلنا عن إطلاق مدينة الألعاب والترفيه العالمية "Six Flags" في القدية، وذلك بعد أن كشفت شركة القدية للاستثمار (QIC)اليوم عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي الذي يعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في السعودية.

وسيمتد متنزه "6 فلاجز القدية" على مساحة تبلغ 32 هكتارًا، وسيضم 28 لعبة ومَعلمًا جاذبًا في مناطق المشروع الستة، وهي "مدينة التشويق"، و"الينابيع الغامضة"، و"مدينة البخار"، و"حدائق الغسق"، و"وادي الثروات"، و"المعرض الكبير".

وتعتبر "Six Flags" إحدى كبرى العلامات التجارية في مجال المتنزهات الترفيهية العالمية. وتستعرض "سبق" في السطور الآتية نبذة عن المتنزه العالمي الذي من المنتظر أن يحطم الكثير من الأرقام القياسية في مجال الأنشطة الترفيهية العائلية في السعودية.

ماذا تعرف عن "Six Flags"؟

تعد Six Flags أكبر شركة متنزهات ترفيهية في العالم؛ إذ تأسست قبل 57 عامًا في ولاية تكساس عام 1961، ولديها 20 فرعًا في أمريكا الشمالية: 17 فرعًا في الولايات المتحدة الأمريكية (4 في كاليفورنيا، 3 في تكساس، 2 في نيويورك، 2 في جورجيا، 2 في نيوجيرزي وفرع واحد في إلينوي ومريلاند وماساتشوستس وميزوري)، وفرعان في المكسيك، وفرع واحد في كندا.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح فرع في دولة الإمارات، تحديدًا في دبي عام 2019م، وآخر في الصين في عام 2020م. وسيكون فرع القدية - الرياض هو الفرع الثاني في منطقة الشرق الأوسط لتلك الشركة الرائدة.

وتتمتع متنزهات "Six Flags" بعدد ضخم ومتنوع من الألعاب، نالت استحسان زوارها الذين تعدوا حاجز الـ30 مليون زائر في عام 2016م، كما بلغت إيراداتها للعام نفس 1.319 مليار دولار أمريكي.

شراكة السعودية و"Six Flags"

وتهدف السعودية من خلال تلك الشراكة إلى تعزيز اقتصاد السعودية، وتطوير قطاع الثقافة والترفيه، وبناء بيئة ترفيه بمعايير عالمية في البلاد، إضافة إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وعقد شراكات مع شركات الترفيه العالمية، وذلك في إطار استراتيجية رؤية السعودية 2030 الشاملة. وسيساعد المشروع في خلق فرص العمل، وفتح الأبواب أمام الشباب السعودي لشغل وظائفه.

من جانبه، قال مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: "تجسيدًا لرؤية شركة القدية للاستثمار نعمل على أن يقدم متنزه (6 فلاجز القدية) أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية، وتجارب ثرية، تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكار مبتكرة، تنسجم مع التراث المحلي. فالهدف الرئيس من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكانًا لصنع ذكريات ولحظات لا تنسى".

وسيكون متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي من أبرز معالم مشروع القدية عند افتتاحه عام 2023؛ فقد صُممت الألعاب ومعالم الجذب الموجودة في كل منطقة خصيصًا وحصريًّا لمشروع القدية الترفيهي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الألعاب الضخمة التي ستحطم أرقامًا قياسية على مستوى العالم.

من جهته، علّق ديفيد مكيليبس، رئيس شركة 6 فلاجز الدولية لتطوير المتنزهات الترفيهية، قائلاً: "انطلقت علامة (6 فلاجز) التجارية عام 1961 عند افتتاح متنزهنا الترفيهي الأول (6 فلاجز أوفر تكساس) مستلهمة من الأعلام الستة التي رفرفت ذات مرة في سماء تكساس. وسنستحضر في مشروع (6 فلاجز القدية) جزءًا من إرث شركتنا العريق بإنشاء ست مناطق ترفيهية متكاملة لزوار المشروع السعوديين على اختلاف أعمارهم إرضاء لرغبة الباحثين عن التجارب الترفيهية العائلية المتوائمة كليًّا مع ثقافتهم المحلية الغنية، وتاريخ بلادهم العريق. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الضخم، ويسرنا أن نحتفي بهذا الإنجاز المهم مع شركة القدية للاستثمار".