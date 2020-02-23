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"التجمع الصحي الأول" يطلق 137عيادة طبية بمراكز غرب وجنوب الرياض

اشتملت على (43) عيادة لمتابعة الحمل و(44) للطفل و(13) لفحص ما قبل الزواج

أطلق التجمع الصحي الأول في المنطقة الوسطى مجموعة من الخدمات في مراكز الرعاية الأولية بجنوب وغرب العاصمة، حيث تم استحداث وتفعيل عدة عيادات وخدمات متنوعة.

واشتملت هذه العيادات على:(43) عيادة لمتابعة الحمل، و(44) عيادة الطفل السليم، و(13) عيادة فحص ما قبل الزواج، و(5) عيادات فحص اللياقة الطبية لفحص الموظفين، و(4) عيادات فحص العمالة المنزلية،و(4) عيادات المسافر، و(4) عيادات مكافحة التدخين، و(3) عيادات للإرشاد النفسي، وعيادتيْ تغذية، و(15) عيادات تعزيز الصحة الحالية والمستقبلية.

وتستهدف العيادات الوصول إلى أعلى مراحل الاهتمام بالصحة العامة والوقاية وجعل المواطن هو محور لتقديم الخدمات. يُذكر أن المراكز الصحية التابعة للتجمع استقبلت خلال العام الماضي 1,694,492 مراجعًا، منهم 402396 مستفيدًا من عيادة التطعيمات، و318921 مستفيدًا من حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

كما استفاد 11057 زائرًا من العيادات التخصصية الاستشارية بتخصصاتها المختلفة "طب أسرة، جراحة عامة، مسالك بولية، جلدية، عظام، باطنة، نساء وولادة، أطفال، عيون"، فيما لم تتجاوز نسبة المحولين للمستشفيات 25 % من إجمالي المستفيدين من العيادات الاستشارية.

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"التجمع الصحي الأول" يطلق 137عيادة طبية بمراكز غرب وجنوب الرياض
سبق

أطلق التجمع الصحي الأول في المنطقة الوسطى مجموعة من الخدمات في مراكز الرعاية الأولية بجنوب وغرب العاصمة، حيث تم استحداث وتفعيل عدة عيادات وخدمات متنوعة.

واشتملت هذه العيادات على:(43) عيادة لمتابعة الحمل، و(44) عيادة الطفل السليم، و(13) عيادة فحص ما قبل الزواج، و(5) عيادات فحص اللياقة الطبية لفحص الموظفين، و(4) عيادات فحص العمالة المنزلية،و(4) عيادات المسافر، و(4) عيادات مكافحة التدخين، و(3) عيادات للإرشاد النفسي، وعيادتيْ تغذية، و(15) عيادات تعزيز الصحة الحالية والمستقبلية.

وتستهدف العيادات الوصول إلى أعلى مراحل الاهتمام بالصحة العامة والوقاية وجعل المواطن هو محور لتقديم الخدمات. يُذكر أن المراكز الصحية التابعة للتجمع استقبلت خلال العام الماضي 1,694,492 مراجعًا، منهم 402396 مستفيدًا من عيادة التطعيمات، و318921 مستفيدًا من حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

كما استفاد 11057 زائرًا من العيادات التخصصية الاستشارية بتخصصاتها المختلفة "طب أسرة، جراحة عامة، مسالك بولية، جلدية، عظام، باطنة، نساء وولادة، أطفال، عيون"، فيما لم تتجاوز نسبة المحولين للمستشفيات 25 % من إجمالي المستفيدين من العيادات الاستشارية.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
11:29 PM

"التجمع الصحي الأول" يطلق 137عيادة طبية بمراكز غرب وجنوب الرياض

اشتملت على (43) عيادة لمتابعة الحمل و(44) للطفل و(13) لفحص ما قبل الزواج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق التجمع الصحي الأول في المنطقة الوسطى مجموعة من الخدمات في مراكز الرعاية الأولية بجنوب وغرب العاصمة، حيث تم استحداث وتفعيل عدة عيادات وخدمات متنوعة.

واشتملت هذه العيادات على:(43) عيادة لمتابعة الحمل، و(44) عيادة الطفل السليم، و(13) عيادة فحص ما قبل الزواج، و(5) عيادات فحص اللياقة الطبية لفحص الموظفين، و(4) عيادات فحص العمالة المنزلية،و(4) عيادات المسافر، و(4) عيادات مكافحة التدخين، و(3) عيادات للإرشاد النفسي، وعيادتيْ تغذية، و(15) عيادات تعزيز الصحة الحالية والمستقبلية.

وتستهدف العيادات الوصول إلى أعلى مراحل الاهتمام بالصحة العامة والوقاية وجعل المواطن هو محور لتقديم الخدمات. يُذكر أن المراكز الصحية التابعة للتجمع استقبلت خلال العام الماضي 1,694,492 مراجعًا، منهم 402396 مستفيدًا من عيادة التطعيمات، و318921 مستفيدًا من حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

كما استفاد 11057 زائرًا من العيادات التخصصية الاستشارية بتخصصاتها المختلفة "طب أسرة، جراحة عامة، مسالك بولية، جلدية، عظام، باطنة، نساء وولادة، أطفال، عيون"، فيما لم تتجاوز نسبة المحولين للمستشفيات 25 % من إجمالي المستفيدين من العيادات الاستشارية.

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