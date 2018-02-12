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أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة

أشاد بأنشطته الرياضية والثقافية والبطولات التي حققها

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالرياض منصور بن عادي المطيري، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقدم "المطيري" إيجازًا لأمير المنطقة عن أنشطة النادي الرياضية والثقافية، والبطولات التي حققها ومنها المركز الأول لبطولة خماسيات كرة القدم للسنة الثانية على التوالي.

وتمنى أمير منطقة الرياض للنادي التوفيق والمزيد من تحقيق البطولات، معربًا عن فخره واعتزازه بإنجازات النادي الرياضية.

أمير الرياض رئيس مجلس إدارة نادي الصم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالرياض منصور بن عادي المطيري، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقدم "المطيري" إيجازًا لأمير المنطقة عن أنشطة النادي الرياضية والثقافية، والبطولات التي حققها ومنها المركز الأول لبطولة خماسيات كرة القدم للسنة الثانية على التوالي.

وتمنى أمير منطقة الرياض للنادي التوفيق والمزيد من تحقيق البطولات، معربًا عن فخره واعتزازه بإنجازات النادي الرياضية.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
05:44 PM

أمير الرياض يستقبل رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالمنطقة

أشاد بأنشطته الرياضية والثقافية والبطولات التي حققها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالرياض منصور بن عادي المطيري، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقدم "المطيري" إيجازًا لأمير المنطقة عن أنشطة النادي الرياضية والثقافية، والبطولات التي حققها ومنها المركز الأول لبطولة خماسيات كرة القدم للسنة الثانية على التوالي.

وتمنى أمير منطقة الرياض للنادي التوفيق والمزيد من تحقيق البطولات، معربًا عن فخره واعتزازه بإنجازات النادي الرياضية.

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