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انطلاق عمليات المسح الاستقصائي لأحياء تقطنها العمالة بحائل

توقعات بارتفاع عدد حالات "كورونا" الإيجابية

بدأت "صحة حائل"، من مساء أمس الاثنين 11 مايو 2020، ولمدة خمسة أيام، في تنفيذ خطة للمسح الاستقصائي المكثف للأحياء السكنية التي تقطنها العمالة الوافدة مثل "العزيزية والمنطقة الصناعية وإسكان عمالة الشركات الكبرى بالمنطقة"؛ وذلك بهدف الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس.

وقد شكّلت "صحة حائل" 20 فريقاً يزيد عدد أفراده عن 60 شخصاً، للعمل أربع ساعات يوميا تبدأ من الثامنة مساءً، وفقاً لخارطة ديموغرافية أُعدت لجدولة الأحياء ومساكن العمالة وفحص جميع السكان "فحوص أولية"؛ لتحديد الحالات المشتبه بها واتخاذ الإجراءات الصحية.

ومع نهاية مدة المسح، سيتم تقييم الوضع وتطوير الأداء ووضع التوصيات.

وقد سجلت حائل، أمس، 10 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، يُرجح أنها مخالطة للحالة التي أعلن أعلنتها وزارة الصحة الأسبوع الماضي، وتعود لمقيم آسيوي بحي العزيزية شعر بأعراض المرض قبل أن يراجع المستشفى.

ويصل عدد الحالات بمنطقة حائل إلى 50 حالة، تعافت منها 18 حالة بحائل، وأخرى بمحافظة الشملي، فيما بقيت 30 حالة نشطة بحائل، وأخرى بمحافظة الغزالة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد العمالة في حي العزيزة يُقدّر بأكثر من أربعة آلاف عامل بالحي، ويُتوقع رصد حالات مخالطة جديدة للحالة التي أعلنت عنها "الصحة" الأسبوع الماضي قد تزيد من نسبة الإصابة بالفيروس بحائل، إلا أن ذلك يعتبر أمراً مطمئناً، في إطار السيطرة على المصابين، وضمان عدم مخالطتهم لآخرين، فيما تتم مباشرة حصر جميع المخالطين لمن تثبت إيجابية حالته.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق عمليات المسح الاستقصائي لأحياء تقطنها العمالة بحائل
سبق

بدأت "صحة حائل"، من مساء أمس الاثنين 11 مايو 2020، ولمدة خمسة أيام، في تنفيذ خطة للمسح الاستقصائي المكثف للأحياء السكنية التي تقطنها العمالة الوافدة مثل "العزيزية والمنطقة الصناعية وإسكان عمالة الشركات الكبرى بالمنطقة"؛ وذلك بهدف الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس.

وقد شكّلت "صحة حائل" 20 فريقاً يزيد عدد أفراده عن 60 شخصاً، للعمل أربع ساعات يوميا تبدأ من الثامنة مساءً، وفقاً لخارطة ديموغرافية أُعدت لجدولة الأحياء ومساكن العمالة وفحص جميع السكان "فحوص أولية"؛ لتحديد الحالات المشتبه بها واتخاذ الإجراءات الصحية.

ومع نهاية مدة المسح، سيتم تقييم الوضع وتطوير الأداء ووضع التوصيات.

وقد سجلت حائل، أمس، 10 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، يُرجح أنها مخالطة للحالة التي أعلن أعلنتها وزارة الصحة الأسبوع الماضي، وتعود لمقيم آسيوي بحي العزيزية شعر بأعراض المرض قبل أن يراجع المستشفى.

ويصل عدد الحالات بمنطقة حائل إلى 50 حالة، تعافت منها 18 حالة بحائل، وأخرى بمحافظة الشملي، فيما بقيت 30 حالة نشطة بحائل، وأخرى بمحافظة الغزالة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد العمالة في حي العزيزة يُقدّر بأكثر من أربعة آلاف عامل بالحي، ويُتوقع رصد حالات مخالطة جديدة للحالة التي أعلنت عنها "الصحة" الأسبوع الماضي قد تزيد من نسبة الإصابة بالفيروس بحائل، إلا أن ذلك يعتبر أمراً مطمئناً، في إطار السيطرة على المصابين، وضمان عدم مخالطتهم لآخرين، فيما تتم مباشرة حصر جميع المخالطين لمن تثبت إيجابية حالته.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
02:24 PM

انطلاق عمليات المسح الاستقصائي لأحياء تقطنها العمالة بحائل

توقعات بارتفاع عدد حالات "كورونا" الإيجابية

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خالد السليمي - حائل
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بدأت "صحة حائل"، من مساء أمس الاثنين 11 مايو 2020، ولمدة خمسة أيام، في تنفيذ خطة للمسح الاستقصائي المكثف للأحياء السكنية التي تقطنها العمالة الوافدة مثل "العزيزية والمنطقة الصناعية وإسكان عمالة الشركات الكبرى بالمنطقة"؛ وذلك بهدف الكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، ومنع انتشار الفيروس.

وقد شكّلت "صحة حائل" 20 فريقاً يزيد عدد أفراده عن 60 شخصاً، للعمل أربع ساعات يوميا تبدأ من الثامنة مساءً، وفقاً لخارطة ديموغرافية أُعدت لجدولة الأحياء ومساكن العمالة وفحص جميع السكان "فحوص أولية"؛ لتحديد الحالات المشتبه بها واتخاذ الإجراءات الصحية.

ومع نهاية مدة المسح، سيتم تقييم الوضع وتطوير الأداء ووضع التوصيات.

وقد سجلت حائل، أمس، 10 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، يُرجح أنها مخالطة للحالة التي أعلن أعلنتها وزارة الصحة الأسبوع الماضي، وتعود لمقيم آسيوي بحي العزيزية شعر بأعراض المرض قبل أن يراجع المستشفى.

ويصل عدد الحالات بمنطقة حائل إلى 50 حالة، تعافت منها 18 حالة بحائل، وأخرى بمحافظة الشملي، فيما بقيت 30 حالة نشطة بحائل، وأخرى بمحافظة الغزالة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد العمالة في حي العزيزة يُقدّر بأكثر من أربعة آلاف عامل بالحي، ويُتوقع رصد حالات مخالطة جديدة للحالة التي أعلنت عنها "الصحة" الأسبوع الماضي قد تزيد من نسبة الإصابة بالفيروس بحائل، إلا أن ذلك يعتبر أمراً مطمئناً، في إطار السيطرة على المصابين، وضمان عدم مخالطتهم لآخرين، فيما تتم مباشرة حصر جميع المخالطين لمن تثبت إيجابية حالته.

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