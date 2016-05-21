"السعودية للكهرباء": تقسيط تصفية الفاتورة الثابتة على 12 شهراً

يتم تجديد الخدمة تلقائياً ما لم يقم المشترك بإلغاء الاشتراك فيها

أفادت الشركة السعودية للكهرباء بأن تصفية نهاية العام لخدمة الفاتورة الثابتة، في حال كانت لصالح المشترك، ستضاف له كرصيد يستفاد منه في الفواتير اللاحقة، أما إن كانت عليه فيمكن تقسيطها على 12 شهراً مقبلة في حال الاستمرار بالاشتراك في الخدمة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم: التصفية تمثل الفارق بين قيمة الاستهلاك الفعلي للمشترك طوال العام وقيمة الفاتورة الثابتة التي قام المشترك بسدادها لنفس العام.

وأضافت: لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن مشتركي الفاتورة الثابتة حتى في حال كانت المستحقات الفعلية للاستهلاك أعلى من المطلوب سداده للمسجلين في الخدمة.

وأردفت: يتم تجديد خدمة الفاتورة الثابتة تلقائياً، ما لم يقم المشترك بإلغاء الاشتراك في الخدمة، وجميع المشتركين يمكنهم التسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة ما عدا مشتركي القطاع الحكومي، وهي متاحة أيضاً للملاك والمستأجرين على السواء، وذلك بهدف التسهيل على المشتركين لسداد مبلغ شهري ثابت لقيمة فاتورة الخدمة الكهربائية، بناءً على الـ 12 شهراً السابقة لعملية التسجيل في الخدمة.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن للمشترك التسجيل في الفاتورة الثابتة من خلال الموقع الإلكتروني (www.se.com.sa) أو الاتصال بالرقم الموحد (920001100) أو زيارة مكتب خدمات المشتركين أو من خلال تطبيق الكهرباء على الهواتف الذكية (ALKAHRABA).